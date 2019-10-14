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Что надеть на бал, чтобы не ударить в грязь лицом? О правилах дресс-кода рассказывает эксперт

15.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 декабря в Национальном академическом театре имени Янки Купалы состоится первый благотворительный «Венский бал». Попасть туда можно двумя способами: бесплатно и по билетам. Первый вариант возможен, если вы прошли кастинг и стали дебютантом. Кстати, еще не поздно принять участие в отборе. Заявки принимаются до 16 октября. Все остальные смогу попасть на бал, купив билеты, которые появятся в продаже в начале ноября.

Как же одеться на «Венский бал в Купаловском» и как себя там вести, чтобы соблюсти все традиции? Об этом мы попросили рассказать консультанта по этикету Татьяну Гладкую. Татьяна расскажет все об актуальных дресс-кодах для тех, кто собрался на бал.

Фото: Олег Киндер

Об эксперте: Татьяна Гладкая — дипломированный специалист по этикету, журналист, телеведущая. Автор и ведущая рубрики «Этикет» на телеканале ОНТ (2014−2018 гг.). Выпускница «Австрийской Высшей школы этикета». Консультант по светскому и деловому этикету. Обучалась у таких специалистов по этикету, как: Ксения Ферзь, Мари Буше, принцесса Таня де Бурбон-Пармская и графиня Мари де Тилли.

 

Дресс-код для дам

Венский бал — один из самых традиционных с точки зрения дресс-кода, программы и норм поведения. Это торжество светской грации и настоящий экзамен по социальной компетентности.

На мой взгляд, именно гости подобных балов в первую очередь могут претендовать на получения статуса Very Important Person.

Как же одеться на бал даме?

Дресс-код, объявленный на балу, как правило, указывается в пригласительных. Но мы рассмотрим самый классический вариант.

Чтобы выглядеть уместно, нужно подобрать наряд, соответствующий дресс-коду White Tie или стремящийся к этому уровню.

Изучим этот дресс-код снизу вверх.

Обувь — туфли с закрытым носком и пяткой (но можно и с открытой) на устойчивом каблуке от 3 до 5 см. Шпильки не подходят, пожалейте паркет. Для дебютанток важен цвет туфель — он должен быть белым. Для остальных дам — подходящим к наряду.

Колготки или чулки обязательны. Исключения бывают на бале-маскараде.

Платье — гости бала надевают элегантное платье полной длины или бальное платье любого цвета, кроме белого. Желательно с открытыми плечами и глубоким декольте, и обязательно с закрытой спиной. Платье дебютанток — это белое бальное платье также с декольте. Иногда цвет платья может быть кремовым или цвета слоновой кости.

В руках — дебютантки вальсируют с букетом цветов. Остальные дамы могут дополнить свой наряд маленькой сумочкой — клатчем или пошетом, или веером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Что надеть на бал? Читайте в колонке нашего эксперта по этикету Татьяны Гладкой
 
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