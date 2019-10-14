Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В связи с установившейся сухой и ветреной погодой резко возрастает риск возникновения пожаров на территории приусадебных участков. Спасатели неоднократно сталкивались со случаями, когда огонь перекидывался на хозяйственные постройки и транспорт. Но самое страшное, когда жертвой огня становится человек.





Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены довольно суровые санкции за совершение правонарушений в области пожарной безопасности. Так, за нарушение статьи 15.57 (незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов) предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин. За нарушение статьи 15.58 (разведение костров в запрещенных местах) предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин. Статья 23.56 (нарушение законодательства о пожарной безопасности) предусматривает наказание в виде предупреждения или наложение штрафа в размере до 50 базовых величин. Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов влечет наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (статья 21.14).

Работники Несвижского РОЧС совместно с заинтересованными службами будут продолжать профилактические рейды по выявлению фактов палов на земельных участках.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности при сжигании сухой растительности!

Берегите себя и своих близких!

Несвижский РОЧС.