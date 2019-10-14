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В «Военной академии Республики Беларусь» состоится День открытых дверей

15.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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19 октября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» (далее Военная академия) состоится День открытых дверей.

В ходе проведения Дня открытых дверей будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам и музею военной техники, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей будет проводиться по адресу:   г. Минск, проспект Независимости, 220, «Военная академия».

Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия». Начало в 10.00 в клубе «Ракетчик».

 


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Теги: Минск
 
 
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19 октября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» (далее Военная академия) состоится День открытых дверей. В ходе проведения Дня
 
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