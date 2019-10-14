Банки сами будут снижать для вас ставку: белорусы обещают революцию в кредитовании

Источник материала: Myfin



фото: CashMarket

Не секрет, что бизнес не может существовать без денег. Собственные или заемные – средства нужны постоянно. За последние 7-8 лет ставки по привлеченным кредитам упали с 90% до 10-15%. Падение ставок повлекло резкий рост спроса на заемные ресурсы со стороны как населения, так и бизнеса.

В 2018 году доля малого и среднего бизнеса в белорусском ВВП составила 25%, а не 75%, как в развитых государствах. Увы или к счастью, но регулятор ввел нормативы по максимальным кредитным ставкам, что спровоцировало переход рынка кредитования из стадии активного, а зачастую и агрессивного роста, в стадию выжидания. Поэтому в 2019 году сложно будет ожидать прирост по кредитному портфелю банков на уровне прошлого года. А это порядка $2,5 млрд в эквиваленте за год.