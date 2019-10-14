﻿ Заставим соседей замолчать. Как сделать шумоизоляцию стены своими руками. Видеоинструкция. 21.by
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Заставим соседей замолчать. Как сделать шумоизоляцию стены своими руками. Видеоинструкция

15.10.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучший способ узнать, о чем говорят соседи, — приложить к стене банку и прижать к ней ухо. Однако если вы человек нелюбопытный и вас, наоборот, раздражает бормотание соседского телевизора, богатырский храп и прочие звуки, то у нас хорошие новости. Убавить звук поможет звукоизоляция. Как правильно ее сделать, показывает эксперт по отделочным работам и строительный блогер в одном лице Павел Сидорик. Недавно он закончил ремонт на объекте и выложил у себя на канале видеоотчет о создании каркасной шумоизоляции стены. После просмотра вы сможете сделать такую же своими руками.

Работы проводились в новостройке. Владельцу повезло с расположением квартиры — у него только одна стена граничит с соседом. Соседи еще себя никак не проявили, но его опыт говорил о том, что лучше сразу оградить себя от всего, что может происходить за стенкой. Чтобы потом не пришлось жалеть дорогую чистовую отделку, шумоизоляцию он решил сделать на этапе черновой отделки.

Основные звукоизолирующие материалы: мат «Термозвукоизол» (звукопоглощающий вибродемпфирующий мат), «Стопзвук» (шумопоглощающие плиты из базальта) и материал «Акустикгипс М1», армированный гипсокартон.

 
 
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