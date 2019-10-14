Целовался с Волочковой, рекламировал лапшу и рядился в костюм покемона. Как Басков стал интернет-мемом

Источник материала: Tut.by

Сейчас в это сложно поверить, но каких-то 20 лет назад Николай Басков делил сцену с настоящей легендой — Монсеррат Кабалье. Он успешно гастролировал по Европе и даже записывал альбом под руководством оперной дивы.

С таким бэкграундом у Баскова были все шансы стать певцом c безупречной репутацией, но Николай предпочел опере поп-культуру. О том, как из «золотого голоса» артист превратился в интернет-мем, LADY выясняет в его день рождения: сегодня Баскову исполнилось 43.

Бросил девушку на сцене Кремля

Мало кто помнит, но на заре своей карьеры Николай Басков был женат на дочке собственного продюсера. Со Светланой Шпигель «натуральный блондин» прожил 6 лет. И даже успел завести ребенка: в 2006 году у пары родился сын Бронислав. Однако сразу после знаменательного события в семье произошел разлад: вместо того, чтобы проводить время с женой и сыном, Басков записывал альбом — в Барселоне, вместе с Монсеррат Кабалье.



Басков с бывшей женой

«Я предложила Коле пожить некоторое время раздельно, потому что я не могу носиться за ним бесконечно по всему миру с чемоданами, — прокомментировала тогда ситуацию Светлана. — У меня здесь — свой бизнес, ребенок, которого надо воспитывать, и вечная жизнь на колесах не устраивает».

Видимо, преодолеть разногласия супруги так и не смогли: в 2007-м они официально развелись. Кстати, сын до сих по не общается с Басковым, а недавно отказался от его фамилии.

Впрочем, скучать в одиночестве Николаю долго не пришлось: вскоре золотой голос России объявил о своем романе с моделью и телеведущей Оксаной Федоровой.





Их отношения длились несколько лет, и, казалось, дело уже идет к свадьбе. Как настоящий артист Басков с радостью подогревал слухи о женитьбе: подарил Оксане дорогое кольцо, обсуждал предстоящее торжество с представителями прессы… А потом внезапно передумал. И бросил свою невесту на глазах у всего Кремлевского дворца.

«Я догадывалась. Но не могла предположить, что это произойдет именно так, открыто, на глазах у зрителей, — позже признавалась Федорова. — Но, с другой стороны, я увидела свои настоящие чувства, свои настоящие переживания. Я не знала, что он так скажет».

Примечательно, что на момент начала отношений с Басковым (и вплоть до их расставания) Оксана состояла в официальном браке с другим мужчиной. Сейчас телеведущая вновь замужем, у нее двое детей. Ну а Басков успел закрутить роман еще с одной победительницей конкурса «Мисс Россия», Викторией Лопыревой — и тоже не срослось. Хотя, может быть, как и в случае с Оксаной, в этих отношениях было больше взаимного пиара, чем взаимной симпатии?



Николай Басков с моделью Викторией Лопыревой

Отдохнул «с огоньком»

Следующей пассией Николая стала скандальная балерина Анастасия Волочкова. Незадолго до начала отношений с Басковым Волочкова опубликовала фотосессию в стиле ню, чем немало шокировала публику. Похоже, реакция общественности Насте пришлась по вкусу, так что она решила продолжить добрую традицию сниматься топлес — только теперь уже с парнем.



А фото с Мальдив мы вам не покажем… По этическим соображениям.

«Горячие» фото с мальдивского отпуска звезд облетели все первые полосы. Но поклонники лирического тенора такой пиар не оценили. И то ли в силу негатива, то ли просто потому, что Волочкова — слишком уж яркая женщина, Николай предпочел самоустраниться. Позже он пояснит свой уход: «Вместе нам было сложно — мы существуем на разных полюсах».

Примерил костюм Пикачу

В начале нулевых для того, чтобы понравиться людям, достаточно было спеть «Шарманку» на бис. Сейчас же публика хочет не только хлеба, но и зрелищ. И Басков об этом явно знает: иначе зачем рядиться в эти странные костюмы?







Подрался с Киркоровым

После урожая просмотров, который собрал клип Киркорова «Цвет настроения синий», Николай тоже решил поймать волну хайпа. И предложил своему другу Филиппу снять еще один ролик — на сей раз совместный. Так на свет появилась «Ибица» — композиция, которая рвет не только душу, но и костюм Филиппа Бедросовича.

Очевидно, таким творением артисты надеялись завоевать сердца молодежи. Но как-то не вышло. Николай даже пожаловался, что после выхода клипа в свет в одном из радиоэфиров на него «вылили 18 ушатов д****а».





Впрочем, о своем поступке он не жалеет:

«Моя миссия — развлекать людей. Отвлекать их от серых будней. Расшевелить их, если они загрустили. Я артист, это моя профессия. И когда мы клип снимали, я именно этого и добивался».

Снялся в 20-минутной рекламе «Роллтона» и успокоительного

А чтобы закрепить свалившийся на него успех, Басков на скорую руку выпустил еще один ролик. Вместе с ним в клипе снялись спиртные напитки разного ценового сегмента, лапша быстрого приготовления, сеть супермаркетов и даже успокоительное.





Сам Николай отметил, что «сложно будет посмеяться над нами (имеется в виду вся съемочная команда. — Прим. редакции) больше, чем мы сами посмеялись над собой». Самоиронию популярного певца оценили не все.

«Раньше брали текст, клали на музыку, а теперь кладут и на текст, и на музыку», — комментируют поклонники.