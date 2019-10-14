Источник материала: Новости Волковыска

Анастасия Иванова из Орши долго не могла найти работу, поэтому, когда увидела в соцсети объявление «в частную фирму требуется клинер», сразу же откликнулась. Подкупило, что профессиональные навыки необязательны: работодатель собирался научить всему сам, при этом обещал приличную зарплату.

Анастасия отозвалась на объявление и спросила, где и когда можно пройти собеседование. В ответ получила сообщение с таким текстом: «Для начала мне требуется фотография вашего документа… Фото нам нужны для проверки вас на черный список в нашей компании, также проверяем на судимость… Мы обязаны знать, кого берем на работу, так как мы работаем на доверии». Соискателю требование показалось странным, поэтому она ничего не выслала. Прошел день, Анастасию начали торопить: «Если не отправите данные, я буду вынужден предложить эту вакансию другому человеку. Чтобы вам было спокойнее, высылаю вам фото своего паспорта».

Доверившись собеседнику, соискательница отправила скан и стала ждать приглашения в офис. Но ни через день, ни через два, ни даже через неделю его не поступило. Когда Анастасия заподозрила неладное и стала угрожать походом в милицию, в ответ получила: «Лови кредит на себя».

Жительница Орши поняла, что передала мошенникам личные данные, ни о каком трудоустройстве и речи не шло. Она начала искать другие объявления этого работодателя в соцсетях. Оказалось, что до этого фирма набирала и клинеров, и бариста, и курьеров. Требования везде были схожими: нужно предоставить фото паспорта и снимок с белым листом бумаги, на котором написано Neteller, – считается, что так вы даете согласие на регистрацию в одноименной платежной системе.

– Под предлогом трудоустройства мошенники выманили личные данные, а теперь угрожают, что оформят на меня кредит, – разводит руками Анастасия. – Живу как на пороховой бочке и каждый день жду звонка из банка, во время которого мне озвучат сумму долга.

Есть ли у Анастасии повод для беспокойства? С этим вопросом мы обратились в управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома. Начальник подразделения Андрей Ковалев обратил внимание, что простор для «творчества» у мошенников большой:

– Первое и самое простое, что они могут сделать, – зарегистрировать сим-карту. Бывали случаи, когда у человека, который всего однажды появлялся в салоне связи, по факту оказывалось по пять номеров телефонов с долгами. Самое опасное, что может ждать хозяина паспорта, данные которого утекли в сеть, – открытие кредита на его имя и покупка товаров в рассрочку.

Преступления в сфере высоких технологий бьют рекорды по популярности во всем мире, констатирует Андрей Ковалев:

– Только за девять месяцев этого года в Минске зарегистрировано около 2000 уголовных дел. По сравнению с прошлым годом количество выросло на 80 процентов. Жертвами мошенников чаще всего становятся молодежь, которая зачастую легкомысленно относится к различным интернет-предложениям, и наивные пенсионеры, не разбирающиеся в современных технологиях.

Полковник милиции советует не передавать по интернету паспортные данные, даже если это необходимо для проверки на судимость:

– «Прогонять» претендента по специальным базам сейчас модно, правда, перед тем как запросить данные о судимости, наниматель должен получить на это письменное разрешение соискателя. Персональные данные можно сообщить во время собеседования, но только в том случае, если вы уверены, что компания благонадежная.

Объявления о трудоустройстве, для которого требуется выслать скан паспорта, висят в соцсетях и сейчас. Судя по количеству негативных комментариев, людей, которые попались на удочку мошенников, – десятки. Одна из них – минская студентка Екатерина Прокофьева, откликнувшаяся на вакансию бариста в кофейню Coffee&Toast:

– Хотела подрабатывать после занятий и заодно освоить профессию. Предложение звучало заманчиво, поэтому сразу выслала все, что от меня требовалось. Правда, на собеседование так и не пригласили. А через неделю во «ВКонтакте» появился дубликат моей страницы, с которой мошенник рассылал объявления о трудо­устройстве. Тех, кто откликнулся, просил сфотографировать паспорт. Чтобы люди не боялись предоставлять персональные данные, предлагал ими обменяться, мол, я вышлю скан паспорта тебе, а ты – мне. Так копия моего паспорта стала достоянием общественности. В милиции посоветовали сменить документ. Я уже написала заявление.

Зачем все-таки понадобились данные паспортов? Решаем поинтересоваться. Вводим в поисковик Coffee&Toast, и он выдает организацию, находящуюся в Гомеле. Директор Александр Михальков очень удивился, что по сети гуляет объявление о наборе персонала в его кофейню в Минске:

– В этом городе у меня нет кафе, но есть четыре заведения в Гомеле, а также школа бариста. Ни мы, ни одна солидная кофейня не принимает на работу сотрудников без опыта, как и не требует переслать по сети сканированные страницы паспорта. Личную информацию мы запрашиваем только на стадии заключения трудового договора в офисе. Ситуацию с поиском персонала от нашего имени я так не оставлю. Намерен обратиться с заявлением в милицию.