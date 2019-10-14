Стало известно, сколько дали водителю, который устроил смертельное ДТП

Машина ехала по гравийке со скоростью около 90 км/ч. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в канал и ушла под воду, сообщает БЕЛТА .

По словам помощника прокурора Березовского района Дианы Климович, перед аварией водитель отдыхал в компании до шести утра, выпивал. Он сел за руль ближе к полудню. В тот день в состоянии опьянения управлял автомобилем не менее трех раз.