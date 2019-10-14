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Стало известно, сколько дали водителю, который устроил смертельное ДТП
15.10.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Машина ехала по гравийке со скоростью около 90 км/ч. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в канал и ушла под воду, сообщает
По словам помощника прокурора Березовского района Дианы Климович, перед аварией водитель отдыхал в компании до шести утра, выпивал. Он сел за руль ближе к полудню. В тот день в состоянии опьянения управлял автомобилем не менее трех раз.
Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.317 (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
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7 июля мужчина сел за руль автомобиля, будучи пьяным. Помимо него в авто было ещё девять человек. В результате ДТП погибли пятеро.
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