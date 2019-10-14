Яремчук: «Мы не как Россия - обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро»

Источник материала: Tut.by

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020. Напомним, игрок забил первый гол в этой драматичной встрече уже на 6-й минуте.



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— Могло такое присниться?

— Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку.

— Первый гол — наработка на тренировках?

— Сказал бы, что оказался в нужное время в нужном месте. Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, на протяжении недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит.

— Спать будешь ночью?

— Завтра нужно уже в Бельгию лететь, у меня чемпионат уже опять, нужно будет готовиться (Роман играет в «Генте». — Прим. TUT.BY).

— Осознаешь, что Украина во время отбора записала, возможно, самую успешную страницу в истории?

— Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия — обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро.

Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок, — рассказал Яремчук в эфире телеканала «Футбол 1».