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В УЗ «Кировская ЦРБ» продолжается вакцинация против гриппа

15.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В нашем районе продолжается кампания вакцинации против гриппа, которая началась 1 октября. По состоянию на 11 октября привито 2281 человек, что составляет 12,2% от населения района.
Вакцинация проводится с использованием вакцины «Гриппол плюс» производства Российской Федерации. Данная вакцина зарегистрирована и разрешена к использованию на территории Республики Беларусь.
Вакцина «Гриппол плюс»:
— является высокоэффективным и безопасным иммунобиологическим лекарственным средством и содержит актуальные штаммы вируса, рекомендованные всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для включения в состав вакцин для стран Северного полушария в 2019 году;
— может использоваться для вакцинации детей с 6-ти месячного возраста, беременных и ВИЧ-инфицированных лиц;
— не содержит живых вирусов (является инактивированной), а только части вируса, по которым иммунная система распознает вирус и начинает вырабатывать антитела, которые так необходимы для защиты нашего организма от вирусов гриппа;
— в состав вакцины входит полиоксидоний, который позволяет снизить количество антигенов в 3 раза, уменьшает белковую нагрузку на организм, усиливает иммунный ответ, увеличивает скорость развития и длительность иммунного ответа, повышает безопасность вакцины.
Особую опасность вирус гриппа представляет для групп риска, к которым относятся беременные женщины и лица старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами, медицинские работники, лица пребывающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники учебных заведений, данным категориям лиц привиться необходимо в обязательном порядке.
Вакцинация против гриппа способствует формированию высокоспецифичного иммунитета, который формируется спустя 7-21 дней после проведения вакцинации и сохраняется до 6-12 месяцев.
Завершить кампанию иммунизации населения против гриппа планируется до 1 декабря. Заранее позаботьтесь о своем здоровье! Успейте сделать прививку вовремя!
По вопросам проведения вакцинации против гриппа обращайтесь в УЗ «Кировская ЦРБ» по номерам регистратуры центральной районной поликлиники: (802237) 77-3-99, 77-4-10, 77-4-22.
За оказанием консультативной помощи по вопросам профилактики гриппа и других инфекционных заболеваний обращайтесь в УЗ «Кировский райЦГЭ» по телефону (802237) 77-1-53.
Наталья Серко, врач-эпидемиолог
УЗ «Кировский райЦГЭ».

 
 
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В нашем районе продолжается кампания вакцинации против гриппа, которая началась 1 октября. По состоянию на 11 октября привито 2281 человек, что составляет 12,2%...
 
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