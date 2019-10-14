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"Мы не бомжи": экс-наставник сборной Беларуси по плаванию объяснила причины своего ухода
Источник материала: Партизан
Главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая, написавшая заявление об уходе с должности по собственному желанию, обозначила проблемы взаимодействия между РЦОПом по водным видам и национальной командой.
"Возьмем сезон 2019 года. В разгаре подготовка к чемпионату мира, где будет происходить отбор на Олимпиаду. При этом все мероприятия за пределами страны для сборной Беларуси по плаванию находятся на грани срыва из-за несвоевременного оформления документов, отчего финансирование осуществляется уже на самом флажке", - рассказала она в интервью газете
Рассуждая на тему, почему так происходит, она обратила внимание на то, что проблема возникает даже не в верхах, а на уровне РЦОПа. А все согласования и утверждения тянутся неимоверно долго.
"Несчастную докладную записку в аналитический отдел Республиканского научно-практического центра и министерство спорта не могли сформировать в течение нескольких дней. Постоянные очереди перед кабинетом директора, бесконечные правки документа", - призналась она.
По словам Шоломицкой, деньги на оплату сбора порой переводились в тот момент, когда сборная Беларуси уже прибывали на место соревнований.
"Представляете, принимающая сторона селила белорусов под наше честное слово, что деньги обязательно будут перечислены в кратчайший срок. Морально это невыносимо. Мы же не бомжи, не попрошайки какие-то, мы все-таки — национальная сборная Беларуси. Дошло до того, что парень, пришедший на должность начальника команды, не дотерпел даже до конца года и уволился", - рассказала тренер.
Шоломицкая призналась, что не понимает постоянных проблем, возникающих именно в Беларуси. Ведь все национальные команды, долгое время работающие за границей, имеют долгосрочные планы, календари, где заранее прописывается нахождение коллектива в той или иной точке в тот или иной день.
"Билеты бронируются заранее, по льготной цене, а не покупаются втридорога в самый последний момент, резервируются места в гостиницах, исходя из соотношения цены-качества, заказываются тренировочные залы, вода в бассейне. И чтобы это все прошло вовремя, необходима четкая системная работа всего коллектива РЦОПа. Но в нашем случае ее заменили аврал и штурмовщина", - пояснила она.
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Главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая, написавшая заявление об уходе с должности по собственному желанию, обозначила проблемы...
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