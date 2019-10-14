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"Пусть курдам помогает Наполеон Бонапарт": Трамп сообщил о выводе войск США из Сирии
Источник материала: Партизан
Президент США сообщил, что любой, кто хочет помочь курдам, может заняться этим.
Президент США Дональд Трамп предложил защищать курдов в Сирии России, Китаю или Наполеону Бонапарту. Американский лидер написал соответствующий пост в Twitter. Президент сообщил, что любой, кто хочет помочь курдам, может заняться этим. «Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт», — высказался Трамп.
Трамп также сообщил, что США уже вывели войска из Сирии после победы над «Исламским государством».
«Американские военные не смогут помочь курдам, потому что находятся за 7 тысяч миль от происходящего», — написал президент Соединенных Штатов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана и «Исламским государством». Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.
США отказались поддержать Анкару. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали это «ударом ножом в спину».
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Президент США сообщил, что любой, кто хочет помочь курдам, может заняться этим.
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