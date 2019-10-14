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Белорусскую «Барби» нокаутировали в Японии

15.10.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева проиграла американке Джанет Тодд.

На турнире One FC в Токио трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу белоруска Екатерина «Барби» Вандарьева проиграла американке Джанет Тодд. Во втором раунде 28-летняя Вандарьева пропустила удар ногой в голову, после чего не смогла продолжить поединок, сообщает championat.com.

После боя Вандарьева опубликовала пост в соцсети со следующими словами:

«Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно…


Откровенно говоря, после всего пережитого в Японии в плане организации и допуска к бою внутри одно облегчение, что лечу наконец-то домой, что всё закончилось. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот пинок. Всем спасибо за поддержку, я это ценю… очень. Ну, а я иду дальше».
 
 
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Трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева проиграла американке Джанет Тодд.
 
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