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СМИ выяснили, с кем начала встречаться Бузова

15.10.2019 09:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СМИ выяснили, что Ольга Бузова и блогер Давид Манукян часто проводят вместе время. Все началось со съемок в клипе «Лайкер», который певица презентовала в августе. После этого роман телезвезды и молодого человека перетек со съемочной площадки в реальную жизнь, пишет «СтарХит».


Кадр из клипа «Лайкер»

Последние несколько недель в Сети активно обсуждают предполагаемый роман Ольги Бузовой с блогером и диджеем Давидом Манукяном, который снимался в клипе певицы «Лайкер». В видео Давид и Оля изобразили влюбленную пару и даже снялись в постельной сцене.

После этого поклонники Ольги начали искать (и находить) доказательства ее связи с Давидом в соцсетях молодых людей. То они выходят в одинаковых вещах, то на их руках замечают идентичные татуировки.


Манукян, который выступает под псевдонимом DAVA, признавался, что был знаком с Бузовой до тех самых съемок, других подробностей их отношений он не разглашает. Тем не менее в видеороликах, которые Манукян активно показывает в Instagram, Ольга уже успела засветиться.

За вайнами Давида следят более семи миллионов человек. Ранее в них снимались Анна Семенович, Сергей Штепс, Анастасия Малышева, Настасья Самбурская и многие другие.


Фото: паблик «Светские хроники»

Одинаковые куртки у Давы и Бузовой

С момента общей работы блогера и певицы прошло уже несколько месяцев, однако в Сети то и дело появляются их совместные кадры. В социальных сетях обсуждали даже тайную свадьбу блогера и певицы.

Ольга, впрочем, не подтверждает отношения с Манукяном, ведь по ТНТ сейчас идет проект «План Б», где она выбирает себе спутника. Звезда надеется, что ей улыбнется удача.

«Мужчина должен мне нравиться. Мне должно быть с ним хорошо. Качества: ум, великодушие, честность, аккуратность, порядочность, доброта, чувство юмора, преданность и постоянство во всем. Постоянство как стиль жизни. Все это я очень ценю. Про деньги я не говорю. Но мужчина должен иметь возможность хотя бы сводить меня в те места, которые я люблю. Если ему будет слишком некомфортно из-за этого в финансовом плане, то, наверное, отношения с ним будет выстроить сложно», — говорила Ольга.

Ранее Бузова признавалась, что болезненный развод остался в прошлом. Она старается больше не вспоминать о том, как расставалась с Дмитрием Тарасовым. «Я простила и отпустила. А они могут говорить все, что пожелают. Бог им судья», — отметила Ольга.

 
 
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