«В 3 года мальчику вручают конструктор, а девочке - швабру». О том, как нам навязывают гендерные стереотипы

Источник материала: Tut.by

«У женщин нет принципов. Они слушают голос сердца и мужчин, которых любят». Эта цитата за подписью Эльчина Сафарли совершила очередную прогулку по фейсбуку благодаря множеству репостов, и заставила нашего колумниста Анну Петрову написать эту колонку.



Не думайте, что мы это придумали. Вот цитата.

Я понимаю, конечно: какой автор — такая и цитата, к нему вопросов нет. Но вроде бы нормальные люди с восторгом это репостят. Неужели не обидно? Что, вот прям совсем-совсем?

Наверное, мало найдется сфер, где существует такое немыслимое количество странных и нелепых мифов, как в области гендерных стереотипов. Особенно когда речь заходит о женщинах.

Женский мозг не способен в этом разобраться, логического мышления у женщин нет, умом женщину не понять, женщины думают другим полушарием, женщины устроены иначе, все женщины истерички, женщины любят ушами, женщины не склонны к точным наукам… Продолжать?

— Понятное дело, что тяжело женщинам в одиночку тянуть и семью, и работу, и все домашние дела, — писал недавно в комментариях мужчина. — Но ведь это их природное призвание.

Или вот еще одна цитата — не анонимного комментатора, а главного редактора известного российского издательства «Азбука»:

«Женщины не любят этой вот всей электронной ерунды, всяких устройств, компьютеров и так далее — они более материальны, чем мы, мужчины, поэтому вовсю поддерживают бумажные книги. Знаете, когда окончательно все обрушится? Когда, во-первых, изобретут читалку, которая будет приятна женщинам, а во-вторых, когда интерфейс упростится по максимуму — чтобы самая-самая блондинка могла ткнуть в экран своим ноготком: «Хочу вот это вот сюда, а ну-ка, книжка, появись».

Впечатлившись прочитанным, побежала рассказывать об этом свекрови.

— Ну да, наверное, он прав, — внезапно поддержала она редактора.

— Подождите-подождите. Так вы же читаете электронные книги!

Растеряно пожала плечами.



Иллюстрации: interesnoe.me









Даже когда факты свидетельствуют об обратном, женщины сами часто уверены, что их мозг устроен иначе и на что-то серьезное не способен, — просто потому, что эта мысль витает в воздухе с их рождения и на протяжении всей жизни.

До сих пор можно услышать: «я не доверяю женщине-врачу», «женщины не умеют водить», «какой из женщины руководитель» и даже «лучшие повара — мужчины», что вообще непонятно, с какого перепугу — одну из немногих «женских» сфер и ту отжали.

То есть можно утверждать, что представления о женщинах к две тысячи двадцатому году не слишком далеко ушли от тех времен, когда размышления и чтение считались опасными для женского здоровья, могли привести к безумию и бесплодию, не говоря уже о том, что от этого портится цвет лица.

Недавно знакомая рассказала, что всю свою жизнь была уверена: «Хижину дяди Тома» написал мужчина, потому что на обложке было написано Г. Бичер-Стоу. И только спустя сорок лет была приятно удивлена, узнав, что на самом деле это женщина. Потому что по умолчанию подразумевается, что за какими-то значимыми вещами стоит мужчина. Я тоже когда-то думала, что Джордж Элиот, например, — это мужчина. Многие писательницы девятнадцатого века были вынуждены брать себе мужские псевдонимы, чтобы сформировать серьезное и непредвзятое отношение к своим произведениям.

И не сказать, что сегодня это потеряло актуальность. Многие говорят «я не читаю того, что пишут женщины», некоторые книжные обозреватели все, что пишут женщины, выносят в отдельный материал под условным названием «чем нас порадовал прекрасный пол». То есть даже несмотря на Нобели, Букеры и Пулитцеры, «женское чтиво» многие воспринимают как отдельный, более низкопробный по сравнению с «остальной литературой» жанр.

Кстати, новость о том, что существенные различия между мужским и женским мозгом отсутствуют, давно перестала быть свежей и гуглится в две минуты, поэтому довольно странно по-прежнему транслировать мнения о том, что женщины в силу особенностей строения своего мозга биологически не способны конкурировать с мужчинами. Согласно исследованиям нейрофизиологов, нет никаких специальных «женских» и «мужских» зон, черт или структур мозга.

В противовес этим исследованиям часто спрашивают: «А почему же тогда среди известных ученых, писателей, изобретателей так мало женщин?». Странный вопрос, учитывая тот факт, что женщины всего каких-то сто лет назад получили доступ к образованию. У них просто не было никаких возможностей, кроме как шуршать юбками и вышивать.



Фото: facebook.com/leprumus

Исследования говорят о том, что гораздо большее значение для формирования тех или иных черт характера, особенностей поведения имеет социальный фактор и культурные традиции. То есть гендер — это социальный конструкт, а различия между мужчинами и женщинами — результат гендерной социализации. Проще говоря, мужчины и женщины разные, потому что мальчиков и девочек воспитывают по-разному, уже начиная с первых дней жизни, выбирая цветовую гамму вещей для новорожденных в зависимости от их пола.

Гендерные стереотипы навязывают нам очень многое: от предпочтений в одежде до планов на будущее. Самый простой пример: у моей маленькой племянницы любимый цвет — розовый (какой сюрприз, правда?). То есть она думает, что это ее выбор, но если как следует присмотреться, окажется: практически все, что делают для девочек, розового цвета. У нее просто не было шансов.

И так во всем.

Любой отдел детских игрушек разделен по гендерному признаку: в отделе для мальчиков — машинки, роботы, конструкторы, строительные наборы, кубики, мячи, девочкам же традиционно предлагают куклы и аксессуары для них, коляски, наборы посуды, игрушечную бытовую технику и даже наборы для уборки со всякими швабрами, щетками и совочками. Уже в трехлетнем возрасте мы вручаем мальчику конструктор, а девочке — швабру, тем самым обозначив их жизненные роли.

Или читаем им сказки, в которых все довольно предсказуемо: принцессы сидят на попе ровно, радуются своей красоте и ждут прекрасного принца, пока тот мужественно сражается с драконом в компании верных друзей.

Современные сказки и мультфильмы уже сделали шаг вперед, но некоторые из них продолжают поддерживать те же стереотипы. Мы с племянницей недавно смотрели мультик «Три кота».

Там мама собирается в гости к подруге и говорит:

— Сегодня вместо меня будет папа.

— А как это? — спрашивают дети. — Он что, наденет розовое платье и сделает прическу? Или пойдет вместо тебя на фитнес?

И вот папа спит на диване, накрытый газетой, дети его будят, он кормит их на завтрак эклерами и идет смотреть телевизор.

— Папа, а тебе разве ничего не надо делать? — спрашивают дети. — Раз ты сегодня за маму, то тебе надо приготовить обед, постирать белье и пропылесосить весь дом.

— Это все мама у нас делает?! Ого. Ничоси.

Папа в шоке.

Ну и, как водится, потоп, пожар, весь дом в клочья, и в качестве хеппи-энда дети говорят: «Мы поможем папе сделать мамины дела»…



Фото: pinterest.com

Девочек учат быть скромными и деликатными, благодаря чему в будущем им труднее добиваться своих целей и отстаивать интересы, а мальчикам говорят «будь сильным, смелым, дай сдачи, бей!» — поэтому мужчины часто не умеют выражать свои эмоции и на любой раздражитель реагируют агрессией.

Да и более эмоциональны женщины не потому, что у них «так устроены мозги», а потому что мальчиков учат не плакать и держать себя в руках. Девочек с детства готовят к тому, чтобы стать женой и матерью, а родители мальчиков учат их конкурировать и достигать успехов — то есть разные ожидания тоже дают свои плоды.

Со всех этих «ты же девочка, сиди тихонечко», «ты ж пацан не плачь», «ой, какие реснички — прямо как девочка», «что ты носишься, как мальчишка» и начинают формироваться гендерные различия, которые принято списывать на «природу» и «иначе устроенный мозг».

Поэтому то, что мужчины никак не могут отыскать свои носки, а женщины реже занимают руководящие должности, никак не обусловлено биологически. Но если то тут, то там транслировать мысли о женской глупости, то вода камень точит, конечно.

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