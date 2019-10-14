«В соцсети провожу до 8 часов в день». Белорусские блогеры - о том, как зарабатывать на инстаграме

Источник материала: Tut.by

Инстаграм уже давно перестал быть просто социальной сетью. Теперь это и площадка для самореализации, и для рекламы, и источник дохода. Вместе с официальным реселлером Apple в Беларуси мы поговорили с популярными белорусскими блогерами. Они рассказали о том, как продвигали свои аккаунты, сколько stories нужно делать в день и какие суммы могут предлагать рекламодатели за один пост.

«Бесит, когда блогер прямо говорит: „Привет, я ем вот такую-то пиццу, покупайте и вы!“»



Дима Богаченко

Свой профиль в инстаграме Дима Богаченко завел четыре года назад, просто потому что это было модно.

— Я постил lifestyle-фотки, потом в телефоне накопилось много смешных и милых видео с младшей сестрой Таней. Я завел для них отдельный аккаунт, где было около двух тысяч подписчиков и 20−30 тысяч просмотров на первом видео. Но потом этот аккаунт взломали. Самые классные видео перенес в личный профиль, — вспоминает Дима. — Сестра полюбилась подписчикам, и через некоторое время я создал ей отдельную страницу. Сейчас там уже 6271 подписчик. И это всего в шесть лет!

Сначала Дима размещал рекламу по бартеру и только через некоторое время начал брать деньги за посты.

— Впервые мне предложили бартер, когда мой аккаунт набрал шесть-семь тысяч подписчиков, — рассказывает собеседник. — Это были организаторы одной минской вечеринки. Нужно было рассказать о ней в stories. Помню, снял около десяти видео, волновался, что они не подойдут. Но по итогу все сложилось хорошо.





Был у Димы и один заказчик, который весь день согласовывал рекламное видео: «Здесь ты слишком уставший, здесь не очень радостный».

— Мой аккаунт развивается не очень быстро, но вся аудитория — «живая»: так, из 18,4 тысяч подписчиков stories смотрят 8−9 тысяч. При этом 88% моей аудитории — белорусы, — рассказывает наш герой.





Сейчас Дима учится в университете, работает хореографом и параллельно развивает инстаграм.

— У меня большая семья: родители, я и три младшие сестры, — делится он. — Поэтому нужно крутиться, помогать им. Инстаграм — место для реализации творческого потенциала и нетворкинга. Конечно, он приносит и дополнительный доход. Сейчас это примерно 200−300 долларов в месяц. Развитию аккаунта я уделяю примерно три-четыре часа в день. Когда приходит предложение о рекламе, долго думаю над креативной нативной идеей. Меня лично бесит, когда в stories блогер прямо говорит: «Привет, я ем вот эту пиццу, покупайте и вы!»





Лучше всего аудитории Димы «заходят» как раз видео с его сестрой Таней. На создание такого типа контента у них уходит часа два-три.

Помимо медийности и рекламных предложений, инстаграм подарил Диме и новые знакомства.

— Зачастую блогеры советуют друг друга рекламодателям, — объясняет блогер. — Так было и у меня. Например, в прошлом месяце я устраивал флешмоб на открытии магазина известного бренда в Минске. Этой акции не было бы без знакомства. Еще аккаунт помогает продвигаться мне как хореографу: несколько учеников пришли ко мне именно из соцсети. В то же время я не хочу, чтобы известность сильно влияла на мою танцевальную карьеру. Пусть люди приходят на класс не к «чуваку-блогеру», а к профессиональному танцовщику.

На видео с сестрой наш герой останавливаться не собирается.

— Контент-стратегии у меня нет, — признается парень. — Я выкладываю в ленту три видео, а за ними три фотки, можно это назвать стратегией? (смеется). Я творческий человек, поэтому всегда нахожусь в поисках нового.



Лайфхаки для создания классного контента от Димы: 1. Для видео: «Определитесь с общей идеей или сюжетом и снимайте с интересной подачей и шутками. Я предпочитаю делать видео в вертикальном формате, оно лучше выглядит в ленте». 2. Для селфи: «Будьте естественными! Я не использую приложений для обработки фоток, какие-то модные маски, максимум — фильтр в Instagram. Очень нравится фильтр New York». 3. Для пейзажа: «Я люблю, чтобы было все максимально ровно, минималистично и, конечно, в фокусе».

«Инстаграм-комьюнити — это как семья, которую я заряжаю своим позитивом»



Екатерина Коба

Екатерина Коба — телеведущая и блогер, сейчас у нее 641 тысяча подписчиков в инстаграме, хотя она и не думала, что соберет такую большую аудиторию.

— Лет шесть-восемь назад я начала выкладывать селфи на страницу во «Вконтакте». Почему-то мои фотки полюбились аудитории и набрали много лайков (смеется). Чуть позже я завела профиль в инстаграме, где публиковала посты о своей жизни. Даже не думала, что через пару лет этот аккаунт превратится в микробизнес, — делится Екатерина. — Многие подписчики читают меня уже не первый год. Инстаграм-комьюнити — это как семья, которую я заряжаю своим позитивом и энергией. Мне часто пишут: «Вы такой активный человек! Круто, что успеваете уделить время и себе, и работе, и ребенку».





При этом в среднем на инстаграм у нашей героини уходит три-четыре часа в день.

— Честно, сложно придерживаться строгих правил контент-стратегии. Я — творческий человек, к тому же — Весы, поэтому все зависит от настроения: есть вдохновение — набрасываю текст для поста в заметках, делаю красивые фотки. К счастью, у меня есть два помощника: первый корректирует контент-план, договаривается о сотрудничестве и рекламе, второй обрабатывает фото, — рассказывает девушка.





Кто первым заказал у нее рекламу в профиле, девушка уже не помнит, а вот первая коммерческая съемка прошла для белорусского бренда косметики.

— В инстаграме можно и нужно зарабатывать, если есть такое желание. Но если целью вашего аккаунта будет исключительно получение денег, то, скорее всего, все провалится. Важно набрать «правильную» аудиторию, которая будет вам доверять. Также нужно помнить о том, что немедийной личности продвинуть свой аккаунт тяжелее, — говорит Катя. — В Беларуси профессия блогера не так востребована, как в той же России, например. Я знаю, там есть блогеры, у которых рекламный пост может стоить пять тысяч долларов. Они могут позволить себе заниматься лишь этим и путешествовать. Но лично я рада тому, что, помимо работы с инстой, у меня есть и съемки, и ведение мероприятий.

Помимо любимых подписчиков и полезных контактов, инстаграм принес девушке и другие приятные бонусы.

— Мне рады практически в любом заведении города: от салонов красоты до ресторанов. Бренды стараются к каждому празднику прислать подарки, причем не прося сделать пост или stories об этом. Блог также позволяет мне чаще путешествовать: недавно я летала в блогерский тур в Армению, а еще раньше — в Дубай.



Катерина снимает новый контент для блога на iPhone XR. Благодаря функции Smart HDR, телефон позволяет делать качественные снимки даже в темном помещении. Стоит отметить, что данный флагман можно купить в рассрочку всего за 94,30 рублей в месяц.

Сейчас Екатерина работает над тем, чтобы писать больше хороших постов и придерживаться контент-плана.

— Я хочу, чтобы люди узнавали меня с разных сторон, потому что часто те, кто впервые видит мой профиль, думают: «О, типичная инста-блондинка». Мой менеджер постоянно повторяет: «Восемь stories и один хороший пост ежедневно». Но я считаю, что залог успеха — не в сухой стратегии, а в искренности по отношению к подписчикам.



Лайфаки для классного фото от Екатерины: 1. Селфи: «Главное выбрать хорошее освещение. Для обработки используйте Facetune и Snapseed». 2. Фото с едой: «Никому не интересна просто фотка кофе, добавляйте деталей: красивая салфетка, книга, цветок. Но главное: не делайте фото еды слишком долго, чтобы не раздражать вашего спутника». 3. Пейзаж: «В Минске много красивых зданий, мне нравится, когда в кадре есть случайные прохожие».

«Если блогер занимается одним инстаграмом, неинтересно»



Лиза Коломиец

Лиза Коломиец, блогер и вдохновитель творческого пространства «АртЛофт 59», завела профиль в Instagram в 2012 году с телефона подруги.

— Тогда у меня еще не было iPhone, а инстаграм работал только на iOS. Аккаунт помогал продвигаться моему основному блогу «Oui, Pingui!» на Tumblr c придуманным героем — пингвином Петей, который ходил по заведениям Минска, знакомился с интересными людьми и обо всех приключениях писал в блог (и постил фотки еды). Вскоре блог заметили владельцы кафе и ресторанов, предложив мне вести коммерческие аккаунты в инстаграме. Наверное, тогда я и задумалась о том, что это не просто социальная сеть, — вспоминает Лиза.





Через некоторое время девушка начала параллельно вести несколько аккаунтов для заказчиков из разных сфер, занималась организацией съемок с целью создания фотоконтента и общением с клиентами. Потом стала находить творческих людей для реализации своих офлайн-проектов: например, собирала подписчиков на субботние завтраки, где они говорили о путешествиях. После были завтраки-встречи с блогерами, где они делились секретами развития своих аккаунтов. Сейчас у Лизы 36 900 подписчиков.

— У блога нет конкретной тематики: он и не «мамский», и не профессиональный. Возможно, лайфстайл, но эта категория уже не такая модная. С помощью аккаунта я, скорее, создаю личный бренд и собираю вокруг себя единомышленников, которые в дальнейшем хотят вместе работать или покупать мой продукт (мастер-классы, например), — делится девушка. — Редкие рекламные stories и посты в моем профиле приходят от друзей и знакомых. Мне несложно рассказать об их классных идеях, товарах и мероприятиях. Или же я пишу об услугах, продуктах, которые мне просто нравятся, показываю то, чем пользуюсь каждый день, как ухаживаю за собой. Предложения типа «мы вам заколочку для волос, а вы нам 15 постов» мне не интересны. Если речь идет о сотрудничестве, выбираю крупные бренды, уникальные проекты и товары преимущественно белорусского производства.





У блогера нет стратегии продвижения.

— В Tumblr у меня был и контент-план, и фотографы, с которыми мы ходили по заведениям, — рассказывает она. — Сейчас я расслабилась: все делаю по вдохновению. Этим летом, было дело, задумалась, чтобы разработать план продвижения и сузить тематику. Даже общалась с таргетологами: хотела собрать максимально белорусскую аудиторию. Но мы просчитали, насколько это дорого и сложно, и решили пока отложить идею.

Сейчас Лиза использует аккаунт в том числе для продвижения своей офлайн-деятельности, поэтому почти весь день не выпускает телефон из рук.





— В инстаграме я не только зависаю в своем аккаунте, но и записываю клиентов на съемку в нашей студии, — объясняет героиня. — В сумме провожу в соцсети пять-восемь часов. Часто общаюсь с подписчиками. Кстати, несмотря на то, что у меня позитивный блог, есть люди, которых я раздражаю. Но они все равно продолжают следить за мной в соцсети. От знакомых узнаю о том, что эти люди говорят обо мне за спиной. Я равнодушна к этому, но если задевают мою семью и друзей, то могу и ответить (и не просто постом).





Лиза говорит, что следует тысячу раз подумать, прежде чем становиться на путь блогерства.

— Идея «буду постить фоточки, а рекламодатели бесконечно будут подарки присылать» не прокатит. Для развития аккаунта есть два пути: либо вам повезет с популяризацией крутой идеи, либо придется вложить много денег в продвижение. И главное помнить: за красивой картинкой должно что-то стоять. Если я вижу, что блогер занимается только инстаграмом, мне становится неинтересно за ним наблюдать. Важно, чтобы человек был социально активным и вне сети.

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