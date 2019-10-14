ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тусовка на всю ночь. Как «работают» энергетики

15.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Работа, учеба, а потом тусовка на всю ночь? Справиться с таким лихим ритмом жизни без дополнительной подзарядки сложно. Энергетические напитки действуют в основном за счет двух веществ: кофеина и таурина. Как «работают» эти компоненты и почему из-за них почти спящий организм готов танцевать еще несколько часов — разбираем на примере энергетика DYNAMI:T.



В качестве источников тонизирующих веществ в энергетиках могут использовать растения, содержащие кофеин: чай, кофе, гуарану, мате. В составе могут быть лекарственные растения и их экстракты с тонизирующим действием (женьшень, левзея, родиола розовая, лимонник, элеутерококк), а также витамины и другие полезные компоненты. Например, в энергетическом напитке DYNAMI:T есть витамины группы B (В6, В12, В5, ниацин, пантотеновая  кислота), которые нужны для нормальной работы нервной системы и головного мозга в частности.



Дополнительный заряд бодрости также приносят быстрые углеводы, которые содержатся в энергетиках в виде глюкозы и фруктозы. Срок «работы» напитков зависит от многих факторов: вашего телосложения, степени усталости, сытости и опыта употребления кофеина и так далее. Эффект энергетика может длиться от 1 до 4 часов. Пик бодрости наступает в течение первого часа, после чего степень воздействия напитка снижается.

Партнер проекта:


Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт одной из самых востребованных оперных пар мира

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как работают кофеин и таурин в энергетиках - разбираем на примере напитка Dynamit. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
Яремчук: «Мы не как Россия - обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика