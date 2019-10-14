Тусовка на всю ночь. Как «работают» энергетики

Источник материала: Tut.by

Работа, учеба, а потом тусовка на всю ночь? Справиться с таким лихим ритмом жизни без дополнительной подзарядки сложно. Энергетические напитки действуют в основном за счет двух веществ: кофеина и таурина. Как «работают» эти компоненты и почему из-за них почти спящий организм готов танцевать еще несколько часов — разбираем на примере энергетика DYNAMI:T .









В качестве источников тонизирующих веществ в энергетиках могут использовать растения, содержащие кофеин: чай, кофе, гуарану, мате. В составе могут быть лекарственные растения и их экстракты с тонизирующим действием (женьшень, левзея, родиола розовая, лимонник, элеутерококк), а также витамины и другие полезные компоненты. Например, в энергетическом напитке DYNAMI:T есть витамины группы B (В6, В12, В5, ниацин, пантотеновая кислота), которые нужны для нормальной работы нервной системы и головного мозга в частности.









Дополнительный заряд бодрости также приносят быстрые углеводы, которые содержатся в энергетиках в виде глюкозы и фруктозы. Срок «работы» напитков зависит от многих факторов: вашего телосложения, степени усталости, сытости и опыта употребления кофеина и так далее. Эффект энергетика может длиться от 1 до 4 часов. Пик бодрости наступает в течение первого часа, после чего степень воздействия напитка снижается.

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