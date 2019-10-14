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Нашли сбежавшего из психоневрологического дома-интерната в Столбцах

15.10.2019 09:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нашли сбежавшего из психоневрологического дома-интерната в Столбцах
Владимир Шарпило / АиФ

«Владимир Сасим найден в ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками милиции и интерната», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Ангел».

Какие-либо подробности о состоянии мужчины не сообщаются. 

Нашли сбежавшего из психоневрологического дома-интерната в Столбцах
В Столбцах из психоневрологического дома-интерната пропал пациент
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Мужчина ушёл из дома-интернета 13 октября ближе к вечеру. Он был в больничной одежде и резиновых сланцах.
 
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