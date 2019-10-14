|
Нашли сбежавшего из психоневрологического дома-интерната в Столбцах
15.10.2019 09:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Владимир Шарпило /
«Владимир Сасим найден в ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками милиции и интерната», - сообщает
Какие-либо подробности о состоянии мужчины не сообщаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина ушёл из дома-интернета 13 октября ближе к вечеру. Он был в больничной одежде и резиновых сланцах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)