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Оптимальная продолжительность рукопожатий
15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Крепкое и длительное рукопожатие многие считают признаком уважительного отношения к визави. Но на самом деле манера слишком долго сжимать чужую руку может испортить как личные, так и деловые взаимоотношения, выяснили шотландские ученые.
Сотрудники Университета Данди провели эксперимент с участием 34 добровольцев. Они рассказали о своей работе и карьерных перспективах, а затем встретились с одним из исследователей, который приветствовал их одним из трех способов: коротким рукопожатием (менее трех секунд), длинным или вовсе без пожатия руки.
Испытуемым не стали заранее рассказывать о смысле эксперимента, чтобы не повлиять на восприятие.
Оказалось, что короткое рукопожатие воспринимается людьми как естественное. Более долгий контакт вызвал у участников чувство дискомфорта: они реже смеялись, были более беспокойными и стремились эмоционально «отгородиться» от собеседника.
В контрольной группе, которой руки вовсе не пожимали, никаких особенностей в поведении замечено не было.
Ученые пришли к выводу, что рукопожатие (как и другие проявления дружелюбия, например, объятия) не стоит продолжать более трех секунд, в противном случае можно невольно вызвать негативную реакцию, которая повлияет на дальнейшее общение.
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Крепкое и длительное рукопожатие многие считают признаком уважительного отношения к визави. Но на самом деле манера слишком долго сжимать чужую руку может...
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