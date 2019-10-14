Оптимальная продолжительность рукопожатий

Источник материала: Новости Хотимска

Крепкое и длительное рукопожатие многие считают признаком уважительного отношения к визави. Но на самом деле манера слишком долго сжимать чужую руку может испортить как личные, так и деловые взаимоотношения, выяснили шотландские ученые.

Сотрудники Университета Данди провели эксперимент с участием 34 добровольцев. Они рассказали о своей работе и карьерных перспективах, а затем встретились с одним из исследователей, который приветствовал их одним из трех способов: коротким рукопожатием (менее трех секунд), длинным или вовсе без пожатия руки.

Испытуемым не стали заранее рассказывать о смысле эксперимента, чтобы не повлиять на восприятие.

Оказалось, что короткое рукопожатие воспринимается людьми как естественное. Более долгий контакт вызвал у участников чувство дискомфорта: они реже смеялись, были более беспокойными и стремились эмоционально «отгородиться» от собеседника.

В контрольной группе, которой руки вовсе не пожимали, никаких особенностей в поведении замечено не было.

Ученые пришли к выводу, что рукопожатие (как и другие проявления дружелюбия, например, объятия) не стоит продолжать более трех секунд, в противном случае можно невольно вызвать негативную реакцию, которая повлияет на дальнейшее общение.