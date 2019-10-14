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Как помочь осенью своим суставам

15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Неустойчивая погода осенью способствует появлению суставной боли.

По словам специалистов, осенний холод приводит к сужению мягких тканей, нарушению кровообращения.

Резкие перепады атмосферного давления, которые характерны для переходного периода, провоцируют воспалительные реакции в организме. Все это отражается на суставах, вызывая болевые ощущения.

Смягчить этот процесс поможет употребление в пищу определенных продуктов. Регенерации суставов способствуют гидрохлорид коллагена и глюкозамин.

Их можно найти в холодце, желейных конфетах, говядине, красной рыбе и морепродуктах. Полезны будут также овощи, которые укрепляют иммунную систему и тем самым способствуют снижению воспалительных явлений. Это свекла, брокколи, морковь, лук-порей, петрушка и шпинат.

При этом необходимо употреблять достаточное количество воды, поддерживать уровень умеренной физической активности и тепло одеваться.

 
 
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Неустойчивая погода осенью способствует появлению суставной боли. По словам специалистов, осенний холод приводит к сужению мягких тканей, нарушению...
 
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