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В Могилеве участковый спас от суицида девушку
15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Могилеве 13 октября участковый инспектор милиции Аркадий Высоцкий спас от суицида девушку. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
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В Могилеве 13 октября участковый инспектор милиции Аркадий Высоцкий спас от суицида девушку. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД...
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