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В Минске вынесли приговор 37 фигурантам дела о распространении наркотиков
15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Минский городской суд вынес приговор по масштабному уголовному делу о распространении наркотиков. Такая информация прозвучала в эфире телеканала
На скамье подсудимых было 37 человек. Они подозревались в распространении наркотиков в Беларуси, в том числе и в крупном размере. Большинство фигурантов совершали преступления в составе организованных групп и действовали через интернет, используя различные способы шифрования и конспирации, к примеру, бесконтактный путь распространения наркотиков. Во время расследования изъято более 7 кг наркотических и психотропных веществ. Каждый из участников выполнял свою роль: закладчика, курьера или оптовика.
В итоге обвиняемые получили различные сроки — от так называемой домашней химии до 15 лет лишения свободы. Двоих отпустили из-под стражи.-0
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Минский городской суд вынес приговор по масштабному уголовному делу о распространении наркотиков. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь...
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