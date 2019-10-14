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Интерактивное пособие слуцкого учителя поможет детям говорить

15.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Учитель-дефектолог из Слуцка Светлана Герего победила на областном этапе 7-го республиканского конкурса «Современные технологии в специальном образовании» и теперь будет защищать область в финале.

Интерактивное пособие слуцкого учителя поможет детям говорить

— Нарушения речи могут быть исправлены только в результате специально организованной работы. Коррекционный процесс требует длительных упражнений с многократным повторением, и дети быстро устают, результативность занятий невысока.  Поэтому я заинтересовалась эйдотехникой, — отметила учитель-дефектолог ГУО «Ясли-сад № 15 г. Слуцка» Светлана Герего.

Эйдотехника — это игровой способ запоминания информации. Он   базируется на умении ребенка представлять различные образы и фантазировать. Эйдетика имеет серьезную психологическую базу, так как задействует  все анализаторы и развивает ассоциативно-образное мышление ребенка.

Интерактивное пособие слуцкого учителя поможет детям говорить

— Интерактивное пособие позволило доказать педагогическую эффективность эйдотехники. Моя разработка состоит из серии авторских интерактивных игр:

«Артикуляционная гимнастика в картинках», «Приключения музыкального карандаша» и «Альбом ассоциаций», — рассказал МЛЫН.BY учитель-дефектолог.

Интерактивное пособие слуцкого учителя поможет детям говорить

Интерактивное пособие слуцкого учителя поможет детям говорить

Занятия по эйдетике для дошкольников проводятся в игровой форме при соблюдении частого переключения с одного вида деятельности на другой.

Работать с таким пособием могут учителя-дефектологи дошкольных и школьных пунктов коррекционно-педагогической помощи, речевых групп, а также родители.

Серия авторских игр реализует весь спектр фантазий и представлений воспитанника: зрительных, двигательных, тактильных и вкусовых. Данное  пособие многофункционально и универсально. Используя его можно практически решить многие логопедические задачи.

Интерактивное пособие слуцкого учителя поможет детям говорить

Авторские интерактивные игры по автоматизации и дифференциации звуков «Приключения музыкального карандаша» представлены в 3 частях. Состоят из отдельных игровых заданий, распределенных по лексическим темам. Уровень сложности речевого материала определяется возможностями ребенка. На каждой странице с помощью музыкального карандаша ребенок определяет правильность своего ответа.

Интерактивное пособие слуцкого учителя поможет детям говорить

В разработке «Альбом ассоциаций» представлен комплекс игр-занятий. Детям предлагаются черно-белые, контурные, предметные изображения, цветные пятна, геометрические формы, дудлы (визуальные загадки, изобретенные английским юмористом Роджером Прайсом — Прим. Авт.). Работая с таким альбомом, дети учатся не только ярко представлять предметы, но и чувствовать их вкус, запах, звук воображаемых предметов. В результате такой работы развиваются речевые знания, грамматическая сторона речи, совершенствуется познавательная готовность к школьному обучению.

По материалам mlyn.by
SlutskGorod

 
 
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Учитель-дефектолог из Слуцка Светлана Герего победила на областном этапе 7-го республиканского конкурса «Современные технологии в специальном образовании» и...
 
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