История матери-героини из горецкой глубинки

Источник материала: Горецкий вестник

В горецкой глубинке, в агрогородке Коптевка живет, пожалуй, одна из самых богатых матерей нашего района. Нет, не в финансовом плане. Материнское достояние Любови Иосифовны Костюковой — это 11 детей (к сожалению, одна из дочерей рано ушла из жизни), 25 внуков и уже 9 правнуков. Есть у нее почетное звание времен Советского Союза «Мать-героиня». А еще Любовь Иосифовна кавалер ордена «Материнская слава» всех трех степеней.





Мы в гостях у этой женщины-труженицы в огромном доме на улице Молодежной больше чем на сто «квадратов». И Любовь Иосифовна неспешно, как говорят, с чувством, с толком повествует о своей судьбе… Отдельная глава рассказа — о детях, с неизменной улыбкой на устах — о внучатах.

Слушаю этот монолог, который время от времени дополняют ее дочери Татьяна и Светлана, и гоню прочь мысли, мешающие не упустить что-то интересное из ее жизни. А мысли о том, какой же недюжинной силой обладает эта женщина. Столько детишек выносить и родить, вырастить, вывести в люди и теперь помогать, «хоть в чем сила», внучатам и дорогим правнукам…

А уже позже, переваривая услышанное, задумываюсь: был бы какой-то измеритель женской заботы, тревоги о своих детках… Какие показатели были бы у него относительно Любови Иосифовны? Не зашкалил бы этот прибор?

Она сама родилась в многодетной семье в соседней деревне Песочня, но у родителей было всего пятеро деток. Детство послевоенное… Трудное, голодное и безрадостное. Может, потому своим детишкам она готова была отдать последнее. И каждый день, работая без выходных, без отдыха, стремилась к тому, чтобы ее дочери и сыновья были воспитанными, аккуратными, прилежными, трудолюбивыми. Такими, кстати, они и росли.

А их мама признается: жила с уверенностью, что дочки станут хорошими женами, матерями. Сама для них служила примером. На мужа надежды было маловато. Все сама. Детки-школьники Иосифовны всегда были опрятны, накормлены. Это значило, что после трудового дня у их мамы начиналась вторая смена, домашняя. Постирать, о машинках-автоматах тогда и мечтать не могли, все вручную.

Отгладить, пришить к школьной форме белые воротнички и манжеты, навести стрелки на брюках мальчишкам. Приготовить еду. На это тоже требовались силы уставшей за день на работе маме.

В молодости она получила специальность продавца. А работала заведующей складом, потом два десятка лет буфетчицей в столовой, где кормили в день до 600 человек. Когда необходимость в столовой отпала и ее закрыли, без раздумий пошла на ферму дояркой, хотя предлагали работать в конторе. Детей же надо было поднимать, учить, а животноводы неплохо получали. И в трудовой стаж Любовь Иосифовна добавила еще десяток лет. В итоге, вместе с периодами на воспитание детей, получилось у ветерана сорок рабочих лет и 4 месяца.





Говорят, хорошо, когда в семье первой рождается девочка, мол, вырастет помощница матери. У Любови Иосифовны первенцем была Галина, за ней Светлана, Татьяна, Людмила, Тамара. И только потом родились сыночки Александр, Сергей, за ними — Елена, Валентина, Дмитрий, Юлия. Со временем старшие девочки стали надежными помощницами. Галина помогала матери по домашнему хозяйству, Светлана стирала и готовила. Подросли мальчишки — появились обязанности и у них. Мать в этом отношении была строга, как, впрочем, и в воспитании. Попробуй прийти домой позже определенного времени и придется проситься у братьев или сестер, чтобы открыли окно…

Всех, кто хотел, Любовь Иосифовна выучила. Есть в ее семье сыновья-строители, коммунальщик. По педагогической стезе пошли Галина, Людмила, Елена. Леночка, кстати, имеет два диплома о высшем образовании. Валентина заведует отделением связи в Кричеве.

Светлана и Татьяна тоже материнская гордость. Из всех детей они вдвоем остались жить и работать на коптевской земле, потому от них чувствует мать первую помощь и поддержку.





А еще не сидит в ожидании гостинцев сама Любовь Иосифовна. Наварит-накашеварит. И за шикарным столом, которому можно позавидовать, все делятся своими новостями. Слово получают и маленькие представители семейства Костюковых. Внучата непременно декламируют бабушке стихи. А она старается незаметно смахнуть с глаз слезы. Вот оно, женское счастье, в этих маленьких человечках, которые сейчас, кажется, даже дороже своих таких взрослых, самостоятельных и, конечно, любимых детей.

Особые моменты счастья испытала Любовь Иосифовна в прошлом году. Внученька Карина, дочь рано ушедшей из жизни Тамары, засобиралась замуж. Когда не стало Томочки, никому из Костюковых не пришла в голову мысль о том, чтобы Карину куда-то отдать на воспитание. Быть опекуном решила сама Любовь Иосифовна, но ей в силу возраста отказали. Тогда родителями девочке стали Светлана Владимировна с мужем, ее семья с двумя детьми приняла третьего ребенка. И вот она уже невеста.

У бабушки было огромное желание устроить торжество в «родовом гнезде», ее доме. Но дочери, редкий случай, сделали по-своему. Заказали кафе, где было все так красиво и торжественно. Зять из Вилейки, муж Леночки, двумя рейсами на микроавтобусе доставил родню к месту торжества.

Все у Костюковых получилось как всегда — дружно, сплоченно, как в настоящей семье. И никому не пришлось суетиться с готовкой.

— Все до единого мои приехали на свадьбу. И я, конечно, была! — с радостью рассказывает Любовь Иосифовна. — Подарок приготовила со своей не сильно богатой пенсии. Пожелала внученьке и ее мужу здоровья. Всем его желаю. А сколько деток чтоб вырастили? Разговора такого не было. Сейчас ведь не модно много рожать. Двое-трое в основном. Вот самая младшенькая моя, Юленька, третьего родила. Я счастлива, что она многодетная мама. Если понадобится — помогу за внуками присмот­реть. Что моя сила.

А в этом году еще одна радость от Карины: подарила бабушке правнука. Трудно ей. Учится еще внученька, на третьем курсе, но учебу не оставила, малыша помогают растить, спасибо им, родители мужа.





За всех радуется душа этой женщины. Гордится она не только своими детьми. Вот о зятьях, например, только хорошие слова. Внимательные, уважительные. Василий Шумянцов, муж Тани, неизменно тещу мамой величает. Когда два месяца после больницы жила у них в доме, так заботился, что не рассказать. Кстати, труженик в местном хозяйстве известный. Руководство доверило ему новый трактор и новый комбайн.

И Вася оправдывает: в числе лучших и в «Коптевской Ниве», и в районе. Как же не гордиться таким зятем?

А уж если теще понадобилась помощь, все тут как тут.

Надумала мать-героиня накануне этой зимы подключить свой дом к централизованному отоплению. Они ведь вот, под боком, проходят эти трубы. Прилетели хлопцы, выкопали траншею к дому для подвода тепла. Оказалось, чтобы все сделать, надо больше пяти тысяч рублей. Расстроило это все Любовь Иосифовну. Для ее пенсии это ж неподъемная сумма. Хоть понимает, что дети не оставят, но просить у них никогда не станет. У каждого ведь столько расходов…





Какая она, их мама? Светлана и Татьяна как в один голос дали ответ: заботливая, любящая, внимательная. Встречает всех теплом, лаской. Даст совет, подскажет, поддержит. По-прежнему не может долго сидеть без дела. Хоть здоровье не позволяет развернуться, но все равно хлопочет по хозяйству.

На прощание Любовь Иосифовна рассказывает, когда ее посещает грусть. Уезжают дети, внуки в свои города — и в один миг пусто в доме. Тогда так тоскливо на сердце. Но ей ничего не стоит набрать знакомые номера на мобильном, которые, кстати, все знает наизусть, услышать родные голоса, узнать, что все хорошо у ее детей и внучат. И сердце вновь полнится радостью и счастьем: не зря живу на этой земле…

Тамара Иванович

Фото и видео Михаила Левцова