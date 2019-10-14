«Не просто вуз, а умная корпорация». Денис Алейников рассказал про ИТ-университете

Источник материала: Ежедневник





В понедельник, 14 октября, юрист Денис Алейников принял участие в совещании по развитию цифровой сферы в Беларуси. После мероприятия Алейников написал о том, что там обсуждалось, в своем Facebook.

«Президент поддержал идею создания пилотного «хайтэк университета». При этом отметил, что готовить нужно не столько программистов для ИТ - компаний, сколько креативных людей - генераторов идей, которые будут с помощью новых технологий придумывать новые решения и продукты для разных отраслей экономики», - отметил юрист.

По его словам, сегодня в образовании важна предметность и нацеленность на результат. Образование + наука = создание инновационного продукта для экономики. Такие 3 компонента нового вуза очертил президент. По сути, это доминирующая сегодня в мире концепция «Университет 3.0». Предполагается, что такой вуз будет отбирать в студенты лучших и работать по системе «от таланта до продукта».

Также он отмтеил, что менторами студентов будут резиденты ПВТ.

«Планируется, что итогом обучения будут стартапы и как следствие новые инновационные предприятия для разных секторов экономики. Не просто вуз, а такая вот умная корпорация, маховик новой, инновационной экономики», - написал Алейников.