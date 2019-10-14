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Из-за ремонта дороги на Приозерский временно закрыт участок дороги
15.10.2019 08:43 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В связи с текущим ремонтом автодороги Н-380 (Радость – Приозерский – Богдюки) Высоковское ДРСУ-137 сообщает, что с 11 по 30 октября текущего года временно закрывается движение транспортных средств на гравийном участке между д. Радость и Приозерский из-за работ по устройству асфальтобетонного покрытия.
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В связи с текущим ремонтом автодороги Н-380 (Радость – Приозерский – Богдюки) Высоковское ДРСУ-137 сообщает, Сообщение Из-за ремонта дороги на Приозерский временно...
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