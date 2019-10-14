Из-за ремонта дороги на Приозерский временно закрыт участок дороги

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В связи с текущим ремонтом автодороги Н-380 (Радость – Приозерский – Богдюки) Высоковское ДРСУ-137 сообщает, что с 11 по 30 октября текущего года временно закрывается движение транспортных средств на гравийном участке между д. Радость и Приозерский из-за работ по устройству асфальтобетонного покрытия.

Обращаем внимание автомобилистов: планируйте поездки в пос. Приозерский через аг. Видомлю по автодороге З85 (Слоним–Высокое).