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Из-за ремонта дороги на Приозерский временно закрыт участок дороги

15.10.2019 08:43 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В связи с текущим ремонтом автодороги Н-380 (Радость – Приозерский – Богдюки) Высоковское ДРСУ-137 сообщает, что с 11 по 30 октября текущего года временно закрывается движение транспортных средств на гравийном участке между д. Радость и Приозерский из-за работ по устройству асфальтобетонного покрытия.
Обращаем внимание автомобилистов: планируйте поездки в пос. Приозерский через аг. Видомлю по автодороге З85 (Слоним–Высокое).

 
 
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В связи с текущим ремонтом автодороги Н-380 (Радость – Приозерский – Богдюки) Высоковское ДРСУ-137 сообщает, Сообщение Из-за ремонта дороги на Приозерский временно...
 
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