Под Могилевом Opel сбил лося и вылетел в кювет: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем вблизи деревни Медведовка Могилевского района, сообщили в МЧС.





Сообщение об аварии поступило спасателям 14 октября, в 21.18. Выяснилось, что водитель Opel Omega сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося, после чего автомобиль съехал в кювет.





В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля. При помощи специнструмента мужчину из машины доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Также в аварии пострадали два пассажира.