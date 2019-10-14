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Под Могилевом Opel сбил лося и вылетел в кювет: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем вблизи деревни Медведовка Могилевского района,
Сообщение об аварии поступило спасателям 14 октября, в 21.18. Выяснилось, что водитель Opel Omega сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося, после чего автомобиль съехал в кювет.
В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля. При помощи специнструмента мужчину из машины доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Также в аварии пострадали два пассажира.
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Авария произошла вечером 14 октября вблизи деревни Медведовка.
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