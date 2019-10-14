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Роналду о своем 700-м голе: «Не каждый способен на такое»

15.10.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Украиной (1:2) в отборе Евро-2020 прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру, пишет sports.ru.


Reuters

«Не каждый способен на такое. Спасибо моим товарищам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я есть. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.

Не знаю, сколько у меня рекордов. Нужно наслаждаться моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь такого впечатляющей отметки.

Рекорды получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит естественно, без навязчивой идеи», — сказал Роналду.

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