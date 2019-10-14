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Звуки мафии. Как известные музыканты и актеры путались с криминалом

15.10.2019 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Звуки мафии. Как известные музыканты и актеры путались с криминалом
Коллаж АиФ

50 лет назад, 14 октября 1969 года, в американском городе Трентон, штат Нью-Джерси, выдали ордер на арест популярного певца Фрэнка Синатры, который отказался предстать перед комиссией по расследованию организованной преступности.

Сам Синатра в связях с мафией никогда не признавался, однако нельзя сказать, что репутация его была абсолютно чиста. Сын эмигрантов из Италии Фрэнсис Алберт Синатра, известный всему миру как Фрэнк Синатра, родился 12 декабря 1915 года в маленьком городке Хобокен в Нью-Джерси, который был городом эмигрантов с относительно низким уровнем жизни. С самого детства Фрэнк не отличался примерным поведением и усидчивостью, в результате его исключили из школы, о чём Синатра и не сильно сожалел. Зато он часто вспоминал, что все мальчишки в его квартале ходили с обрезками труб, вовсе не собираясь овладеть профессией водопроводчика. Что касается друзей детства Фрэнка, то почти все они стали гангстерами, но связей с ними он не порывал. Можно сказать, что Синатра был связан с мафиози, но не с мафией. ФБР следило за Фрэнком более сорока лет, многостраничное досье на него переполнено информацией — встречи, поступки, привычки, высказывания. Артист никогда не скрывал своей дружбы с людьми, близкими к организованной преступности или даже с её боссами. Тем более что эти люди разделяли страсть Фрэнка к азартным играм и женщинам. Предполагают, именно Синатра во время президентской кампании 1960 года познакомил Джона Кеннеди с боссом чикагской мафии Сэмом Джанканой. Однако Фрэнка Синатру никогда не преследовали по суду за связи с криминальными авторитетами. Более того, в соответствии с законом о свободе информации Синатра затребовал и получил своё досье из ФБР.

Звуки мафии. Как известные музыканты и актеры путались с криминалом
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«Гангстерский джаз»

Так случилось, что многие из певцов и актёров, окружавших Фрэнка Синатру, так или иначе соприкасались или были связаны с мафией. По одной из версий, едва не ставшую его женой и не менее знаменитую актрису и певицу Мэрилин Монро убила мафия. Биограф актрисы Дарвин Портер считал, что она не покончила с собой, а её ликвидировали по приказу Сэма Джанканы, который в свою очередь получил приказ от одного из братьев Кеннеди, опасавшихся, что Монро намеревалась рассказать о своих романах с президентом и его братом. Одна из популярнейших в исполнении Синатры песен «Нью-Йорк, Нью-Йорк», ставшая неофициальным гимном города, впервые была исполнена в одноимённом фильме Мартина Скорсезе актрисой и певицей Лайзой Минелли. Она была связана с мафиозной семьёй Гамбино и встречалась с мафиози и актёром Джанни Руссо, служившим посредником между студией «Парамаунт» и нью-йоркской мафией. Рассказывали и о связях с мафией популярного певца Дина Мартина (Дина Пола Крочетти) — исполнителя хита «Мамбо итальяно», поддерживавшего деловые связи с главарями преступных группировок, оказавших ему помощь в начале сольной карьеры. Мафиози помогали Мартину с выплатой алиментов его бывшей жене, которая в результате их махинаций не получила ничего.

Звуки мафии. Как известные музыканты и актеры путались с криминалом
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Ещё раньше расцвет джаза и «сухой закон» в США в 1920-х годах заставил представителей преступного мира обратить внимание на джазовых исполнителей, которые большей частью выступали в кафе, клубах и барах, контролируемых самой мафией. К этому периоду относятся упоминания о связях с мафией Луи Армстронга. По неопытности он заключил контракт на одновременное выступление в клубах, принадлежащих враждебным мафиозным кланам. У Армстронга возникли серьёзные проблемы, которые уладил импрессарио, находящийся с гангстерами в тесных дружеских отношениях. Королева джаза Элла Фицджеральд в ранней юности также была связана с мафией. Чтобы не умереть от голода, она предупреждала бордели о приближении полиции.

Артисты-рецидивисты

Не обходила своим вниманием оргпреступность и исполнителей классической музыки. Так, великий оперный певец Энрико Карузо, бывший у себя на родине в Италии своего рода главой семейного клана, смог успешно противостоять вымогавшей у него деньги итальянской мафии в Америке. Правда, с тех пор он вынужден был принять повышенные меры безопасности не только для себя, но и для своей семьи.

Звуки мафии. Как известные музыканты и актеры путались с криминалом
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Случалось, даже самые талантливые исполнители оказывались по сути преступниками. Пионера рок-н-ролла Чака Берри ещё в школьные годы осудили на 10 лет за вооружённый грабёж. Выйдя из тюрьмы по амнистии в 21 год, он быстро заявил о себе как о талантливом музыканте. Но уже будучи популярным, был признан виновным в принуждении к занятию проституцией несовершеннолетней и снова попал в тюрьму на три года. Предполагают, что французский актёр Ален Делон, снискавший себе популярность не только запоминающимися ролями в кино, но и исполнением дуэтом с певицей Далидой песни «Слова, слова», имел реальные связи с бандитами. Он был замешан в тёмной истории с убийством своего телохранителя, который познакомил Алена Делона с собственной любовницей Натали. Вскоре она стала женой самого Делона, а через несколько месяцев он в присутствии свидетелей заявил своему охраннику: «Если ты меня обворуешь, то я тебя прощу, но если ты переспишь с моей женой — могу и убить». Ещё через какое-то время телохранитель действительно был найден убитым. Интересно, но подобная угроза не сделала Делона подозреваемым, а обвинение предъявили главе марсельской мафии и старому другу актёра Франсуа Маркантони.

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Культовый норвежский музыкант Варг Викернес провёл в тюрьме 16 лет после убийства коллеги, что сделало его даже более популярным среди металлистов. Популярный американский репер и актёр Тупак Шакур принимал непосредственное участие в криминальных разборках, в гангстерской войне Восточного и Западного побережья. Был застрелен, а его убийство не удалось раскрыть до сих пор.

 
 
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Коллаж АиФ 50 лет назад, 14 октября 1969 года, в американском городе Трентон, штат Нью-Джерси, выдали ордер на арест...
 
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