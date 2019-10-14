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В «Белнефтехиме» рассказали, когда на АЗС поступит зимнее дизельное топливо

15.10.2019 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В «Белнефтехиме» рассказали, когда на АЗС поступит зимнее дизельное топливо
pixabay.com

Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов Цельсия 5-го экологического класса начнет поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики. На топливораздаточных колонках АЗС РУП «ПО «Белоруснефть» оно маркируется «ДТ-З-К5».

Полностью летнее топливо на зимнее заменят к 1 ноября. 

Также на АЗС появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2). Его можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 градусов Цельсия. 

В «Белнефтехиме» рассказали, когда на АЗС поступит зимнее дизельное топливо
На АЗС с 25 ноября на 1 копейку дорожает топливо, кроме 92-го бензина
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Традиционно начиная с 15 октября белорусские НПЗ переходят на выпуск зимнего дизельного топлива.
 
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