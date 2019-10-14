В «Белнефтехиме» рассказали, когда на АЗС поступит зимнее дизельное топливо

Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов Цельсия 5-го экологического класса начнет поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики. На топливораздаточных колонках АЗС РУП «ПО «Белоруснефть» оно маркируется «ДТ-З-К5».
Полностью летнее топливо на зимнее заменят к 1 ноября.
Также на АЗС появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2). Его можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 градусов Цельсия.