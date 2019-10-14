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«Второй Дом-2». Зрители — о новом шоу с Бузовой «План Б»

15.10.2019 10:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Второй Дом-2». Зрители — о новом шоу с Бузовой «План Б»
www.globallookpress.com

Не найдя в прошлом году достойного избранника в проекте «Замуж за Бузову», Ольга не растерялась и попробовала сделать это еще раз. Правда, теперь потенциальных мужей для певицы будет искать ее друг Тимур Батрутдинов. В этом деле он не то чтобы спец, но человек бывалый, ведь несколько лет тому назад 41-летний резидент Comedy Club был главным героем проекта «Холостяк». В общем, правила изменились, Тимур ищет мужчин для Бузовой, а Ольга — девушек для Батрутдинова. Новая программа стартовала в прошлые выходные и называется «План Б». Как зрители оценили первую серию реалити-шоу? "АиФ" собрал их отзывы.

«Второй Дом-2». Зрители — о новом шоу с Бузовой «План Б»
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Первая серия проекта началась с кастинга участников. Тимур в компании лучшей подруги и мамы Ольги отсматривал претендентов на сердце певицы, а Бузова в тандеме с Гариком Харламовым выбирала самых красивых и умных девушек для резидента Comedy Club. Многим зрителям показалось, что Ольга более ответственно подошла к вопросу.

oh_yes_bags

Оля, Вы, конечно, извините! Но так постановочно всё, вы хороших девочек отобрали, а Вам каких-то клоунов. Если бы все было по-настоящему, вряд ли Ваши родные допустили к Вашему сердцу несколько персонажей.

olesya_permanent_angarsk

Оля от души выбирала, очень достойных девушек, но Тимур ей выбрал только двух нормальных.

oksanadubrovskaia

Отбор был совсем неинтересным, старый проект был огонь. Подруга не помогла совсем, да и мама вела себя так, будто не для дочери выбирает, а так, чтобы было. Те, которые пришли, таких на улицах пруд пруди, и даже не стоят того, чтобы смотреть на них в проекте, на таких Ольга бы даже не глянула на улице.

vesnushkavor

Опять там мужики пришли ни о чем. 25-летние спортсмены. А вот девушки есть неплохие, есть из кого выбрать.

lena_eron

Каких кошмарных мужиков Тимур выбрал для Ольги, аж жалко её. Не понимаю маму и подругу, такое впечатление, что им пофиг, кто будет рядом с дочерью и подругой. Уверена, что сестра Анна постаралась бы в разы лучше и не навыбирала бы все ЭТО.

evgeniya_katkova__

Мне очень понравилось, как Оля с Гариком выбирали девушек, прям чувствовалось, что ответственно подошли к этому вопросу

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Некоторые зрители уже выбрали своих фаворитов в шоу.

bednaiazhenshchina

Девушек выбирать было проще. Очень понравилась девочка с ТНТ, а еще та, у которой своя клиника, и совсем молоденькая в розовом платье, блондинка, что реставрирует иконы. Тебе желаю любви!

grokhoto_vavaleriia

Оля, дай Гриценко шанс.

kemerovo.marina

Для Тимура вы выбрали девушку, которая закончила факультет по иконописи. Она мне тоже понравилась. И девушку, которая работает на ТНТ. Тоже хорошая девушка. Вот эти две девушки могут бороться за Тимура.

Но общее впечатление от проекта у всех разное, кто-то в полном восторге, а кто-то, наоборот, отнесся к «Плану Б» с большим скептицизмом.

princesska666999

Мне очень понравился этот проект, очень интересно. Олечка, хочу пожелать тебе встретить свою любовь и обрести женское счастье! Главное, чтобы любовь была настоящая! Ты безумно красивая и милая! Буду смотреть все выпуски! Проект — огонь. Очень понравилось мнение твоей мамы, она очень мудрая женщина! Желаю удачи, ты прекрасна!

valentina___official___

Честно, не очень!!!

natalarozencova8227

Оля, мы смотрели с дочей (11 лет), зарядились от вас положительной энергией, так насмеялись! Особенно когда показывали девушку с о. Бали. Ты умничка. Тебе и Тимуру дай Бог встретить настоящую любовь, вы оба излучаете такое тепло, такую жизненную энергию, удачи вам, держим за вас кулачки.

«Второй Дом-2». Зрители — о новом шоу с Бузовой «План Б»
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soroka5062

Передачу не смогла досмотреть — ничего интересного.

snikolaeva744

Деньги, деньги, деньги, ничего нового. Через полгода все забудут и про выбор, и про участников... Как и про «Холостяка» или «Замуж за Бузову». Очередное шоу.

3641oksana

Слишком жестко и пафосно.

aleksei_sychev_

Господи, второй Дом-2.

natasha02062012

Столько девушек, женщин классных незамужних ходят в обычной жизни и ищут свое счастье, а тут опять что попало, шоу для дураков.

anna845901

Это именно шоу. Достойного парня таким способом не найдёшь. Жаль, что тратишь время на этот бред. Лучше б отдыхала от тяжёлых гастролей и косметики. Лет через 10 будешь не семьёй заниматься, а по больницам ходить.

aliya.mango

Это только шоу, никакой любви...

Многие зрители вообще посоветовали Ольге и Тимуру не тратить время зря и просто объявить себя парой, ведь они уже давно знакомы и так хорошо смотрятся друг с другом.

olgakolesnikova9130

Женились бы уже друг на друге. Отличная пара была бы.

«Второй Дом-2». Зрители — о новом шоу с Бузовой «План Б»
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tanya8858123

Оля, выходи замуж за Батрутдинова, он тебе подходит

elena_psykhologyst

Оля, вы здорово проявили себя в выборе невест для Тимура. Но мне кажется, что вы были бы прекрасной парой. Может, ещё не пришло время?

tvarkhipova

А может вам уже просто создать пару и заселиться в домик?

 
 
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www.globallookpress.com Не найдя в прошлом году достойного избранника в проекте «Замуж за Бузову», Ольга не растерялась и...
 
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