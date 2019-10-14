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В Сингапуре запретят рекламу сладких напитков
Источник материала: Tut.by
Сингапур намерен стать первой страной в мире, которая запретит рекламу нездоровых напитков с высоким содержанием сахара, пишет
Как пояснили в местном Министерстве здравоохранения, решение было принято по результатам опросов населения. Планируется, что закон распространится на сладкую газировку, соки, йогурты и кофейные напитки. Решение должно помочь в борьбе с диабетом у населения.
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Сингапур намерен стать первой страной в мире, которая запретит рекламу нездоровых напитков с высоким содержанием сахара
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