В Сингапуре запретят рекламу сладких напитков

Источник материала: Tut.by

Сингапур намерен стать первой страной в мире, которая запретит рекламу нездоровых напитков с высоким содержанием сахара, пишет CNN . Это затронет печатную, телевизионную и интернет-рекламу.



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Как пояснили в местном Министерстве здравоохранения, решение было принято по результатам опросов населения. Планируется, что закон распространится на сладкую газировку, соки, йогурты и кофейные напитки. Решение должно помочь в борьбе с диабетом у населения.

По данным ВОЗ , люди, которые регулярно пьют от одной до двух банок подслащенных напитков в день, имеют на 26% больше шансов заболеть диабетом 2 типа — по сравнению с теми, кто отказывается от таких напитков. По данным Международного фонда диабета , в 2017 году один из семи взрослых жителей Сингапура страдали от этого заболевания.