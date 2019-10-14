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Вас зовут на рок-оперу с участием победителей шоу «Голос»
Источник материала: Tut.by
Популярную рок-оперу театра Алексея Рыбникова
«Юнона и Авось» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Уже более 30 лет рок-опера является одной из наиболее востребованных как на территории СНГ, так и за рубежом. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля, а в дополнении с мощными хореографическими номерами рок-опера превращается в яркое впечатляющее зрелище. Главный режиссер спектакля — Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.
В выступлении принимают участие блестящие актеры, а главные роли исполняют финалисты-победители шоу «Голос» — братья Поздняковы. Не упустите возможность, увидеть оригинальную постановку легендарного театра в Минске.
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Популярную рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» покажут уже 4 ноября в КЗ Минск.
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