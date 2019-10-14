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Вас зовут на рок-оперу с участием победителей шоу «Голос»

15.10.2019 10:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярную рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» покажут уже 4 ноября в КЗ Минск.


Фото: rybnikovtheater.ru

«Юнона и Авось» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Уже более 30 лет рок-опера является одной из наиболее востребованных как на территории СНГ, так и за рубежом. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля, а в дополнении с мощными хореографическими номерами рок-опера превращается в яркое впечатляющее зрелище. Главный режиссер спектакля — Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.

В выступлении принимают участие блестящие актеры, а главные роли исполняют финалисты-победители шоу «Голос» — братья Поздняковы. Не упустите возможность, увидеть оригинальную постановку легендарного театра в Минске.

Когда: 4 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: 38 — 133 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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Популярную рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» покажут уже 4 ноября в КЗ Минск.
 
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