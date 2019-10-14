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Химия и жизнь

15.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

11 октября 2019 года в рамках IX педагогического марафона руководящих работников и специалистов образования «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества», при проведении дня учителя-предметника, состоялся семинар-практикум для учителей химии района по теме «Эффективное использование электронных образовательных ресурсов при изучении химии».

Опытом работы по использованию электронных образовательных ресурсов поделилась Акулова И.А., учитель химии второй квалификационной категории ГУО «Средняя школа № 2 г.Дзержинска». Ирина Александровна продемонстрировала грамотное использование электронных образовательных ресурсов на уроке: работу виртуальной химической лаборатории, использование в обучении QR-кодов. Использование электронных ресурсов нового поколения обеспечивает интерес к изучаемому материалу и позволяет поддерживать устойчивое внимание на уроке.

Каспорской И.В., учителем химии, директором школы и Авдеенко Л.В., учителем биологии была организована работа интерактивной площадки «Химия и жизнь».

Ирина Васильевна, директор щколы, указала, что каждый учебный предмет, который изучается в школе это значительный вклад в человеческую культуру в целом и в развитие личности отдельного ученика — нашего современника. Овладевая совокупностью компетенций при изучении учебного предмета «Химия», учащиеся будут использовать их в жизни независимо от выбранной профессии. Владение умениями применять полученные знания в целях образования, приобретение опыта безопасного использования веществ и материалов в повседневной жизни, обеспечения культуры здорового образа жизни готовит учащихся к полноценной жизни в обществе.


Роман Кирилов, ученик 7 «Б» класса, увлеченный исследованиями в области химии и биологии, под руководством Людмилы Валентиновны – учителя биологии, продемонстрировал экспериментально использование химических знаний в жизни семьи.

Интерес вызвало общение заинтересованных химией учащихся 10 класса, Филиповича Алексея, Воробьёва Артёма – членов клуба «Дарида», и учителей химии района. Интеллектуальное сражение «Своя игра», которое предложили учащиеся, выявило глубокие знания материала обучающимися при составлении вопросов, коммуникативные навыки – способность взаимодействовать со взрослыми. Интеллектуальное состязание и равные по знаниям силы сторон вызвали одобрение у участников семинара.

Ирина Яковлевна Борохова, заместитель директора по учебной работе, отметила, что в учреждении реализуется организационно-педагогическая модель «Адаптивная школа». В школе есть место каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных психофизиолоческих особенностей, способностей и склонностей, материальных возможностей его семьи. Образовательные достижения обучающихся разные, но большое внимание уделяется воспитанию, развитию талантов и увлечений в различных направлениях. Каждый учащийся может реализовать себя, а педагоги поддержат и помогут в становлении. Главная идея – не ребенок приспосабливается к школе, а школа адаптируется под возможности и потребности. Взаимодейятвие с родителями помогает осуществлять развитие партнерства между семьей и школой.

Встреча в рамках педагогического марафона способствовала конструктиновму обмену опытом педагогов-практиков, распространению эффективного педагогического опыта.


 
 
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11 октября 2019 года в рамках IX педагогического марафона руководящих работников и специалистов образования «Воспитание семейных ценностей:...
 
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