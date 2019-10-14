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Брестская городская организация ОО «БРСМ» поздравила молодых мам с Днем матери

15.10.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 октября Беларусь праздновала день матери. В этот день принято поздравлять всех женщин, которые успели познать радость материнства.

Брестская городская организация ОО «БРСМ» поздравила молодых мам с Днем матери

Брестская городская организация ОО «БРСМ» не осталась в стороне и посетила Брестский областной родильный дом и поздравила женщин, которые стали мамами в этот прекрасный день. Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Брестского областного роддома Левун Алена Николаевна по состоянию на 11:00 в Брестском роддоме родилось 11 малышей.

Брестская городская организация ОО «БРСМ» поздравила молодых мам с Днем матери

Поздравляя женщин со знаменательным событием, представители Брестской городской организации ОО «БРСМ» пожелали им и их детям крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, а подарки от ОО «БРСМ» стали приятным дополнением к теплым словам.

Брестская городская организация ОО «БРСМ» поздравила молодых мам с Днем матери

Брестская городская организация ОО «БРСМ» поздравила молодых мам с Днем матери

Брестская городская организация ОО «БРСМ» поздравила молодых мам с Днем матери

 
 
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  14 октября Беларусь праздновала день матери. В этот день принято поздравлять всех женщин, которые успели познать радость материнства. Брестская городская...
 
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