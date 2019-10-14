ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Короткий номер 115 в Бресте был переключен на Брестское областное Управление ЖКХ

15.10.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

15 октября 2018 г. в 8:27 короткий номер 115 в Бресте был переключен на Брестское областное Управление ЖКХ. Именно этот день и стал днем рождения нашего Контакт-центра. Сегодня, спустя ровно год, кажется, будто мы принимаем заявки от людей всю жизнь.

Короткий номер 115 в Бресте был переключен на Брестское областное Управление ЖКХ

Для нас, с 15 октября 2018 года, прошли не просто 365 дней. Для нас это почти 300 тысяч звонков, 278 тысяч заявок по 23 видам работ и 319 видам неисправностей. Этот год состоял для нас из 517 000 минут круглосуточного диалога с одной единственной целью – сделать жизнь вокруг нас хотя бы чуточку лучше, проще и комфортнее.


Наш маленький коллектив вырос до 20 человек. Количество подключенных предприятий увеличилось с 6 до 34. Да и в целом мы обслуживаем не только город Брест, но всю Брестскую область. Мы прошли большой путь от первой ошибки до первой благодарности от вас. Уже сегодня мы с уверенностью можем сказать, что стали лучше – наладили взаимодействие с предприятиями, привели в порядок работу внутри Контакт-центра и наметили единый курс развития.

Каждый день мы снова и снова поднимаем телефонную трубку, чтобы помочь вам решить насущные бытовые проблемы.

За первый год нашей работы больше всего заявок зарегистрировано в категориях Электроснабжение (34 302), Бытовые услуги (23 156) и Канализация (22 069).

Ну и, конечно же, оказали более 100 000 консультаций.


И пусть иногда нас спрашивают с какого пути уходит поезд на Москву (путая со 105) или даже просят вызвать такси для иностранных гостей, мы с соответствующим терпением и понимаем относимся к каждому позвонившему в Контакт-центр и стремимся помочь ему.

Наш дружный коллектив, наша команда, постоянно стремится к развитию. Вот и в свой день рождения мы решили сделать что-то, о чем можно будет с гордостью вспомнить через год. Поэтому сегодня мы запускаем свои аккаунты в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм, а так же публичный канал в Telegram. В нашем высокотехнологичном 21-ом веке, этим уже давно никого не удивишь, однако, основная задача этих аккаунтов не только поделится с вами нашей работой, а постараться сделать более доступной информацию о плановых и аварийных отключениях ЖКУ, сроках включения и отключения отопления, изменениях и нововведениях в системе принятия и контроля заявок и т.д. Мы работаем для вас! Так сказать стоим «на варце дабрабыту» и самый большой подарок, который без сомнений порадует каждого из нас, это простое человеческое спасибо. Ведь так просто, смену за сменой, поднимать телефонную трубку, когда ты знаешь, что твоя работа кому-то нужна!

P.S. Скажу вам по секрету, каждый раз, когда к нам поступает звонок с благодарностью, диспетчер громко сообщает об этом всем сотрудникам.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  15 октября 2018 г. в 8:27 короткий номер 115 в Бресте был переключен на Брестское областное Управление ЖКХ. Именно этот день и стал днем рождения нашего Контакт-центра....
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, кто будет делать защитные экраны для новых станций метро и когда их начнут монтировать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика