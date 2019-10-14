Источник материала: Виртуальный Брест

15 октября 2018 г. в 8:27 короткий номер 115 в Бресте был переключен на Брестское областное Управление ЖКХ. Именно этот день и стал днем рождения нашего Контакт-центра. Сегодня, спустя ровно год, кажется, будто мы принимаем заявки от людей всю жизнь.





Для нас, с 15 октября 2018 года, прошли не просто 365 дней. Для нас это почти 300 тысяч звонков, 278 тысяч заявок по 23 видам работ и 319 видам неисправностей. Этот год состоял для нас из 517 000 минут круглосуточного диалога с одной единственной целью – сделать жизнь вокруг нас хотя бы чуточку лучше, проще и комфортнее.





Наш маленький коллектив вырос до 20 человек. Количество подключенных предприятий увеличилось с 6 до 34. Да и в целом мы обслуживаем не только город Брест, но всю Брестскую область. Мы прошли большой путь от первой ошибки до первой благодарности от вас. Уже сегодня мы с уверенностью можем сказать, что стали лучше – наладили взаимодействие с предприятиями, привели в порядок работу внутри Контакт-центра и наметили единый курс развития.

Каждый день мы снова и снова поднимаем телефонную трубку, чтобы помочь вам решить насущные бытовые проблемы.

За первый год нашей работы больше всего заявок зарегистрировано в категориях Электроснабжение (34 302), Бытовые услуги (23 156) и Канализация (22 069).

Ну и, конечно же, оказали более 100 000 консультаций.





И пусть иногда нас спрашивают с какого пути уходит поезд на Москву (путая со 105) или даже просят вызвать такси для иностранных гостей, мы с соответствующим терпением и понимаем относимся к каждому позвонившему в Контакт-центр и стремимся помочь ему.

Наш дружный коллектив, наша команда, постоянно стремится к развитию. Вот и в свой день рождения мы решили сделать что-то, о чем можно будет с гордостью вспомнить через год. Поэтому сегодня мы запускаем свои аккаунты в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм, а так же публичный канал в Telegram. В нашем высокотехнологичном 21-ом веке, этим уже давно никого не удивишь, однако, основная задача этих аккаунтов не только поделится с вами нашей работой, а постараться сделать более доступной информацию о плановых и аварийных отключениях ЖКУ, сроках включения и отключения отопления, изменениях и нововведениях в системе принятия и контроля заявок и т.д. Мы работаем для вас! Так сказать стоим «на варце дабрабыту» и самый большой подарок, который без сомнений порадует каждого из нас, это простое человеческое спасибо. Ведь так просто, смену за сменой, поднимать телефонную трубку, когда ты знаешь, что твоя работа кому-то нужна!

P.S. Скажу вам по секрету, каждый раз, когда к нам поступает звонок с благодарностью, диспетчер громко сообщает об этом всем сотрудникам.