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ЖД переезд на 500 км (о.п. Прибужье) участка  Брест - Высоко-Литовск закрывается на ремонт

15.10.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 08.00 час. 17.10.2019 до 17.00 час. 19.10.2019, в связи с выполнением восстановительного ремонта ж.д. пути и заменой переездного настила будет закрыт для движения транспортных средств и самоходых машин железнодорожный переезд на 500 км (о.п. Прибужье) участка Брест - Высоко-Литовск.

ЖД переезд на 500 км (о.п. Прибужье) участка  Брест - Высоко-Литовск закрывается на ремонт

ЖД переезд на 500 км (о.п. Прибужье) участка  Брест - Высоко-Литовск закрывается на ремонт

 
Теги: Брест
 
 
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  С 08.00 час. 17.10.2019 до 17.00 час. 19.10.2019, в связи с выполнением восстановительного ремонта ж.д. пути и заменой переездного настила будет закрыт для движения...
 
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