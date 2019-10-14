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ЖД переезд на 500 км (о.п. Прибужье) участка Брест - Высоко-Литовск закрывается на ремонт
15.10.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 08.00 час. 17.10.2019 до 17.00 час. 19.10.2019, в связи с выполнением восстановительного ремонта ж.д. пути и заменой переездного настила будет закрыт для движения транспортных средств и самоходых машин железнодорожный переезд на 500 км (о.п. Прибужье) участка Брест - Высоко-Литовск.
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