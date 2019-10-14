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Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

15.10.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 октября в Брестском горисполкоме прошла церемония вручения государственной награды многодетным матерям. Были приглашены и те женщины, которые активно участвовали в подготовке к тысячелетию Бреста.

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

В Беларуси День матери отмечают ежегодно 14 октября.

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

В 2019 году отделами социальной защиты администраций Московского и Ленинского районов города 557 женщинам назначено пособие в связи с рождением ребенка; пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, получили 522 женщины; пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – 2135 женщин; пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей – 523 женщины; ежемесячное пособие семье на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет – 1110.

По состоянию на 1 октября 2019 года в городе проживет 5104 многодетных семьи. Встреча длилась около двух часов.

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Были вручены ордена Матери по Указу Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2019 года № 358.

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Ордена получили Голубева Марина, Лаврова Анна, Могель Виктория, Процюк Ирина, Рахимова Елена, Рощенко Людмила, Шугай Татьяна.

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

После вручения орденов состоялось живое обсуждение городской жизни, слово было предоставлено всем. Беседа шла о школах и детских садах, медицинском обслуживании и транспорте.

Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам

Во встрече участвовали Багонская Татьяна, Брусевич Екатерина, Головченко Ирина, Денисюк Инна, Дронь Елена, Демидович Оксана, Козел Екатерина. Ластовецкая Ольга, Мамедова Елена, Мелех Райхона, Сацюк Наталья и Ткач Елена.

 
Теги: Брест
 
 
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  14 октября в Брестском горисполкоме прошла церемония вручения государственной награды многодетным матерям. Были приглашены и те женщины, которые активно...
 
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