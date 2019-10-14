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Орден Матери вручили семерым многодетным брестчанкам
15.10.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 октября в Брестском горисполкоме прошла церемония вручения государственной награды многодетным матерям. Были приглашены и те женщины, которые активно участвовали в подготовке к тысячелетию Бреста.
В Беларуси День матери отмечают ежегодно 14 октября.
В 2019 году отделами социальной защиты администраций Московского и Ленинского районов города 557 женщинам назначено пособие в связи с рождением ребенка; пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, получили 522 женщины; пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – 2135 женщин; пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей – 523 женщины; ежемесячное пособие семье на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет – 1110.
По состоянию на 1 октября 2019 года в городе проживет 5104 многодетных семьи. Встреча длилась около двух часов.
Были вручены ордена Матери по Указу Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2019 года № 358.
Ордена получили Голубева Марина, Лаврова Анна, Могель Виктория, Процюк Ирина, Рахимова Елена, Рощенко Людмила, Шугай Татьяна.
После вручения орденов состоялось живое обсуждение городской жизни, слово было предоставлено всем. Беседа шла о школах и детских садах, медицинском обслуживании и транспорте.
Во встрече участвовали Багонская Татьяна, Брусевич Екатерина, Головченко Ирина, Денисюк Инна, Дронь Елена, Демидович Оксана, Козел Екатерина. Ластовецкая Ольга, Мамедова Елена, Мелех Райхона, Сацюк Наталья и Ткач Елена.
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14 октября в Брестском горисполкоме прошла церемония вручения государственной награды многодетным матерям. Были приглашены и те женщины, которые активно...
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