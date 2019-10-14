Баста стал владельцем российского футбольного клуба

Источник материала: Tut.by

Россий рэпер Баста официально стал владельцем футбольного клуба СКА из его родного города Ростов-на-Дону, сообщает официальная группа команды в «Вконтакте».



Фото: Павел Поташников, TUT.BY

Баста закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн российских рублей (около 155 тысяч долларов)

на развитие клуба. Рэпер будет отвечать за развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», — сказал после подписания контракта Баста.

С игрового сезона 2019/2020 поддержку клубу окажут дочерняя компания Корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.

СКА выигрывал Кубок СССР в 1981 году, а в 1966 становился серебряным призером. Команда сейчас выступает в ОЛИМП-Первенстве России ПФЛ (третий по силе дивизион).