Гол дня. Смотрите, как молодой белорус эффектно забросил шайбу в Канаде

Источник материала: Tut.by

В понедельник вечером прошел очередной матч в регулярном чемпионате OHL (хоккейной лиги Онтарио — одной из основных юниорских лиг в Канаде), за который выступает белорусский нападающий Виталий Пинчук.

«Фронтенакс» встречались в гостях с «Оттавой 67's» и после первого периода вели со счетом 5:1. Одну из шайб на 11-й минуте забросил как раз Виталий, мастерски разобравшись с голкипером хозяев после выхода в ноль, пишет hockey.by.

Несмотря на солидный перевес, «Кингстон» умудрился проиграть встречу, по ходу которой выигрывал 5:1, 6:4 и 7:6. Сумасшедший матч завершился победой «Оттавы» в овертайме — 8:7.

Пинчук, выходивший на лед в первом звене, помимо гола отметился ассистентским баллом при шестом взятии ворот и завершил игру с показателем полезности «+1». Всего в активе форварда 6 (3+3) очков в 9 матчах чемпионата.