ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гол дня. Смотрите, как молодой белорус эффектно забросил шайбу в Канаде

15.10.2019 11:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В понедельник вечером прошел очередной матч в регулярном чемпионате OHL (хоккейной лиги Онтарио — одной из основных юниорских лиг в Канаде), за который выступает белорусский нападающий Виталий Пинчук.

«Фронтенакс» встречались в гостях с «Оттавой 67's» и после первого периода вели со счетом 5:1. Одну из шайб на 11-й минуте забросил как раз Виталий, мастерски разобравшись с голкипером хозяев после выхода в ноль, пишет hockey.by.

Несмотря на солидный перевес, «Кингстон» умудрился проиграть встречу, по ходу которой выигрывал 5:1, 6:4 и 7:6. Сумасшедший матч завершился победой «Оттавы» в овертайме — 8:7.

Пинчук, выходивший на лед в первом звене, помимо гола отметился ассистентским баллом при шестом взятии ворот и завершил игру с показателем полезности «+1». Всего в активе форварда 6 (3+3) очков в 9 матчах чемпионата.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но его команда умудрилась проиграть, ведя в счете 5:1.
 
Новости дня
Новости разные
 
19 октября пройдет добровольная акция «Чистый лес»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика