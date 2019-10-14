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В США назвали, какое оружие Россия может противопоставить НАТО на море

15.10.2019 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» смогут стать асимметричным ответом России флотам НАТо на море. Несмотря на то, что российский флот практически не получает новых тяжелых кораблей, новейшие ракеты делают его смертельно опасным, пишет американское издание Military Watch.


Фрегат «Адмирал Горшков». Фото: defencyclopedia.com

Сейчас ВМФ России готовится к новым испытаниям «Циркона». Предполагается, что ракета может развивать скорость до 9 Махов (10739 километров в час) и маневрировать в полете. Вражеские цели «Циркон» может поражать на расстоянии до 1000 километров — на такое способны только китайские YJ-100, но это дозвуковые ракеты. То, что Россия строит в основном легкие корабли — такие, как фрегаты класса «Адмирал Горшков» водоизмещением 5400 тонн — не помеха, учитывая, что каждый из них способен нести до 72 ракет.

В условиях современной войны большое значение приобретает то, что легкие ракетные корабли существенно дешевле тяжелых — и при этом способны противостоять им. Так, британский эсминец типа 45 при водоизмещении около 10 000 тонн имеет всего 48 пусковых ракетных ячеек. А американский «Zumwalt» несет 90 ракет — но при этом втрое больше «Адмирала Горшкова» и стоит семь миллиардов долларов. Кроме того, ракеты, которые несут корабли НАТО, являются усовершенствованными вариантами устаревшего «Гарпуна» с дальностью не более чем в 300 километров. А удар гиперзвукового «Циркона» вполне достаточен, чтобы уничтожать даже самые крупные корабли — при этом перехватить такую ракету почти невозможно.

В случае, если в начале 2020-х годов «Циркон» поступит на вооружение, возможности российского флота сильно повысятся, и баланс на море изменится, пишет Military Watch.

 
 
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Несмотря на то, что российский флот вооружается в основном небольшими кораблями, у Москвы может найтись асимметричный ответ.
 
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