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У сторонников Навального по всей России проходят обыски

15.10.2019 10:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По всей России полиция проводит обыски у сотрудников и волонтеров штабов политика Алексея Навального по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».



Проект пишет, что обыски проходят как минимум в семи городах: в Уфе, Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске и Новокузнецке. Директор ФБК Иван Жданов также сообщил об обысках в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах, Ставрополе, Бийске и Новосибирске.

«ОВД-Инфо» сообщает об изъятии техники во время обыска. «Сотрудницу штаба в Екатеринбурге Викторию Райх везут на допрос», — пишет проект.

С обыском также пришли к политологу Федору Крашенинникову и бывшему координатору «Открытой России» в Краснодаре Яне Антоновой, которая проходит по делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Как рассказал «Новой» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, к Антоновой пришли без постановления суда и изъяли телефон и банковские карты.

«Антонова ни к ФБК, ни к штабу Навального отношения не имела», — пояснил он.


Ранее в ФБК предупредили о новых массовых обысках у своих сторонников, обнаружив десятки разрешений на это в картотеке Басманного суда.

О возбуждении дела об отмывании ФБК миллиарда рублей (ч. 4 ст. 174 УК) Следственный комитет объявил во время несогласованной акции 3 августа. Вскоре сумму снизили до 75 миллионов. СК поручил расследование дела 112 следователям по особо важным делам.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК поступила «крупная сумма денег» как в рублях, так и в иностранный валюте. По словам соратника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании Навального.

В середине сентября по этому делу прошли обыски во всех регионах, где есть штабы политика. Сотрудники фонда отмечали, что штабы Навального — структура, по документам не имеющая отношения к ФБК. Поэтому, по их мнению, обыски проходили незаконно. Кроме того, у волонтеров и сотрудников штабов на счетах заблокировали по 75 миллионов рублей.
 
 
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По всей России полиция проводит обыски у сотрудников и волонтеров штабов политика Алексея Навального по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Об...
 
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