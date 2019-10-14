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Полный список: кому и за что дали Нобелевскую премию-2019

15.10.2019 10:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На прошлой неделе в Норвегии уже назвали лауреатов Нобелевских премий по медицине, физике, химии и литературе, а также объявили обладателя Премии мира. Мы публикуем полный список тех, кто (и за какие заслуги) получил «нобелевки» в этом году.

Нобелевская премия по медицине

7 октября Нобелевскую премию получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца. Ученые провели исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Теперь научное сообщество уверено, что открытия трех экспертов помогут найти лекарство от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, отдельных разновидностей рака и малокровия.

Нобелевская премия по физике

8 октября «нобелевку» по физике дали американцу Джеймсу Пиблсу, а также швейцарам Мишелю Майору и Дидье Кело. Майору и Кело достались премии за открытие в 1995 году первой экзопланеты «на орбите солнецеподобной звезды» — 51 Пегаса b. С тех пор изучение эволюции экзопланет считается одним из фундаментальных направлений в современной астрономии. Пиблзу вручили награду за «теоретические открытия в физической космологии».

 

Нобелевская премия по химии

9 октября премию вручили немцу Джону Гуденафу, японцу Акире Ёсино и британцу Стэнли Уиттингему. Они разработали литий-ионные аккумуляторы и «заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу». Уиттингем создал прототип литиевой батареи еще в 1970-х, в 1980-м Гуденаф смог повысить напряжение в таких батареях с двух до четырех вольт, а чуть позже благодаря Ёсино получилось создать коммерческие литий-ионные аккумуляторы — легкие, компактные и с большой емкостью.

Нобелевская премия по литературе

10 октября присудили сразу две Нобелевские премии по литературе. Премию 2018 года, после перерыва в один год, получила польская писательница Ольга Токарчук, 2019-го — австрийский писатель Петер Хандке. Ольге Токарчук дали премию «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Петеру Хандке — «за влиятельную работу, которая с лингвистической изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта». 

Нобелевская премия мира

11 октября стал известен обладатель Нобелевской премии мира: это премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (хотя ставки делали в том числе на шведскую активисту Грету Тунберг). Его отметили за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей. С момента вступления в должность в прошлом году после массовых протестов он провел серию реформ, включая отмену цензуры и амнистию политзаключенных, и заключил мирный договор с Эритреей.

 

Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике

14 октября Премию Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля отдали американским экономистам Майклу Кремеру и Абхиджиту Банерджи, а также француженке Эстер Дюфло. Их наградили за поиск нового подхода в борьбе с глобальной бедностью. Метод заключается в том, чтобы разделить большую экономическую проблему на более мелкие и сначала заниматься их решением. 

 
 
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На прошлой неделе в Норвегии уже назвали лауреатов Нобелевских премий по медицине, физике, химии и литературе, а также объявили обладателя Премии мира. Мы...
 
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