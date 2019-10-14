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Полный список: кому и за что дали Нобелевскую премию-2019
Источник материала: KYKY>
На прошлой неделе в Норвегии уже назвали лауреатов Нобелевских премий по медицине, физике, химии и литературе, а также объявили обладателя Премии мира. Мы публикуем полный список тех, кто (и за какие заслуги) получил «нобелевки» в этом году.
Нобелевская премия по медицине
7 октября Нобелевскую премию
Нобелевская премия по физике
8 октября «нобелевку» по физике
Нобелевская премия по химии
9 октября премию вручили немцу Джону Гуденафу, японцу Акире Ёсино и британцу Стэнли Уиттингему. Они разработали литий-ионные аккумуляторы и «заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу». Уиттингем создал прототип литиевой батареи еще в 1970-х, в 1980-м Гуденаф смог повысить напряжение в таких батареях с двух до четырех вольт, а чуть позже благодаря Ёсино получилось создать коммерческие литий-ионные аккумуляторы — легкие, компактные и с большой емкостью.
Нобелевская премия по литературе
10 октября
Нобелевская премия мира
11 октября
Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике
14 октября Премию Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля отдали американским экономистам Майклу Кремеру и Абхиджиту Банерджи, а также француженке Эстер Дюфло. Их наградили за поиск нового подхода в борьбе с глобальной бедностью. Метод заключается в том, чтобы разделить большую экономическую проблему на более мелкие и сначала заниматься их решением.
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На прошлой неделе в Норвегии уже назвали лауреатов Нобелевских премий по медицине, физике, химии и литературе, а также объявили обладателя Премии мира. Мы...
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