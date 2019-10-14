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В Минске впервые проведут фестиваль электросамокатов и гироскутеров

15.10.2019 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на лыжероллерной трассе 26 октября соберутся любители электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и гироскутеров, чтобы закрыть сезон электротранспорта.


Фото: организаторы фестиваля

Начнется фестиваль Minsk. ElectroDay c парада электротранспортных средств: все зарегистрированные участники получат стартовые номера и проедут 5 км по большому кругу лыжероллерной трассы, а также попробуют преодолеть полосу препятствий.

Главная часть фестиваля — показательные любительские соревнования. Участники померяются скоростью и маневренностью в нескольких категориях. Всех финишеров наградят памятными медалями. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться.

— Этим летом в Беларуси случился настоящий бум электротранспорта, особенно популярны стали электросамокаты. Мы решили собрать всех любителей экологичного транспорта и организовать первый фестиваль и любительские соревнования. — рассказывает организатор Ольга Гаврашко. — Гонки пройдут на комфортной трассе с новым асфальтированным покрытием и контруклонами. Все участники на время проведения соревнований будут застрахованы. Если у кого-то нет личного электротранспорта, то на фестивале будет возможность воспользоваться услугой проката.

Для болельщиков организуют развлекательную программу: мастер-классы, фотозоны, выставка, зоны активности для детей и фудкорт.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на лыжероллерной трассе 26 октября соберутся любители электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и гироскутеров.
 
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