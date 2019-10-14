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Просто модно? Диетолог о миндальном, кокосовом и соевом молоке

15.10.2019 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В кафе и кофейнях — новый тренд: в меню появилась альтернатива кофе с привычным молоком. Заведения предлагают напитки на основе кокосового, соевого, миндального и даже рисового молока. На что влияет такая замена?


Анна Громова. Фото: из личного архива

— Мы с открытия старались делать кофе на растительном молоке, — говорит Анна Громова, хозяйка кофейни «Зерно». — Но семь лет назад оно не пользовалось особой популярностью. К тому же, тогда поставки растительного молока в страну были нерегулярными, а на имеющемся продукте сложно было сделать визуально красивый напиток.

Когда тема растительного молока набрала обороты в кофейнях, мы расширили ассортимент и сделали напитки на основе не только овсяного, но и рисового, кокосового, миндального молока. Выбираем его по составу, а так же по критерию возможности сделать из напитка красивый латте-арт (рисование на пенке кофе — прим.ред.) Очень помогает то, что в команде есть веганы, которые разбираются в теме и подсказывают новые марки, вкусы и варианты.

Правда, что «альтернативное» молоко полезнее?

Объясняет диетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса Марта Марудова.


Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса. Фото: instagram.com/martamarudova

— Сейчас модно кокосовое, соевое, миндальное молоко, а коровье «задвигается» на второй план. Почему так?

Гарвардская медицинская школа называет молоко продуктом, который не обязательно входит в состав здоровой диеты. Молоко и все продукты из него содержат животный жир, приводящий при злоупотреблении к развитию холестериновых бляшек. Важно — при избыточном употреблении.

Но такое же действие и у сахаросодержащих продуктов, жареной и жирной пищи, копченостей и прочих вкусностей. Возможно, из-за активных споров и разговоров люди все чаще смотрят в сторону миндального и другого растительного молока. Но если рассматривать такую замену с точки зрения диетологии, то любое молоко — и миндальное, и коровье — имеет калорийность.

Замена пойдет на пользу, если есть диагностированная непереносимость лактозы, аллергические реакции или ухудшение качества кожи и работы желудочно-кишечного тракта при употреблении коровьего молока. Или в ситуациях, когда по медицинским показаниям рекомендовано минимизировать животные жиры в рационе. Во всех остальных случаях это только вкусовой вопрос.


Фото: pixabay.com

В чем особенности каждого вида молока?

Соевое молоко содержит больше белка по сравнению с другими видами молока, но соя — сильнейший аллерген, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью и не усердствовать с ней в детском рационе. Овсяное молоко сладковатое на вкус, поэтому нравится и взрослым, и детям. Ореховое (миндальное, кешью, кокосовое и пр.) имеет специфический привкус продукта, из которого приготовлено, и повышенное содержание жиров. Что касается рисового молока, то оно не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в особенности в стадии обострения.

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Специалист объясняет, кому следует перейти на соевое, миндальное и другие виды растительного молока.
 
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