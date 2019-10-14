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На белорусские АЗС начало поступать зимнее дизельное топливо

15.10.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зимнее дизельное топливо начало поступать на АЗС концерна «Белнефтехим». Полная замена летнего дизельного топлива произойдет к 1 ноября.


Фото: superomsk.ru

Начиная с 15 октября белорусские нефтеперерабатывающие заводы республики — ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» — традиционно приступили к выпуску зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка Беларуси.

— Сезонное зимнее дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 °C 5-го экологического класса уже начинает поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики, — сообщили в пресс-службе концерна.

Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 °C, на АЗС «Белоруснефти» произойдет к 1 ноября. В эти же сроки на АЗС отраслевой сети в продаже появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 °C.

В концерне обратили внимание владельцев автомобилей с дизельным двигателем на необходимость подготовить топливную систему своего авто к эксплуатации в условиях холодного сезона, а также полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом.

 
 
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Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 °C, произойдет к 1 ноября.
 
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