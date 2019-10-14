Секреты успеха. Правила посадки яблони и груши

Источник материала: Аргументы и факты

В ноябре начинается посадка плодовых. Предлагаем начинающим садоводам сосредоточиться на яблонях и грушах. Уход за ними несложен и лишён специфических особенностей.

Заранее определите, какой урожай хотите получить, есть ли возможность хранить его зимой, будете ли заниматься консервированием, сколько продлится дачный сезон.

Выбирайте современных

Самая распространённая в садах плодовая культура чрезвычайно неприхотлива и наиболее зимостойка. Конечно, всегда стоит помнить, что секрет успеха во многом определяется правильно выбранным сортом. Если сорт не подходит для данной местности, он нескороплодный и малоурожайный – вряд ли вы останетесь довольны такой яблоней. Определяя представителя, лучше всего отдать предпочтение более современным, продуктивным сортам и выбирать привитые саженцы – они быстрее входят в плодоношение, более урожайны и устойчивы ко многим заболеваниям.

Корнесобственные яблони старинных, традиционных сортов также хороши, однако такие деревья часто бывают сильнорослыми и поздно вступают в плодоношение.



Фото: Ольга Воронова

Плодоносная груша

Груша более теплолюбива и менее зимостойка, чем яблоня. Однако она нетерпимо относится к близкому стоянию грунтовых вод, что является большим плюсом. Есть у груши и ряд преимуществ: она не страдает периодичностью плодоношения, у неё всегда высокие урожаи, плоды слаще.

Убирать урожай лучше не при полном созревании, а при первых его признаках – плоды быстро дозреют при хранении, полностью же спелые плоды хранятся 2–3 дня. И­сключение – зимние сорта, которые прекрасно сохраняются в подвалах.

Сажать грушу следует на самых возвышенных и тёплых участках, в стороне от господ­ствующих ветров, но в сильные морозы отдельные ветви всё же могут подмёрзнуть. Если яблоня может перенести мороз около 40 градусов, то для груши критическим значением являются уже 30 градусов. Главное «­спасение» груши от вымерзания – надёжный сорт, выбирайте только районированные в вашей местности. Груша требует примерно столько же воды и питательных веществ, что и яблоня, но её единственная особенность в том, что ей необходим чуть более ранний полив весной, чем для других плодовых культур.



Опорный колышек должен затенять ствол. Фото: Ольга Воронова

Прививку не заглубляем

Корни саженцев плодовых дере­вьев нужно слегка подрезать и окунуть в глиняную болтушку. Яму перед посадкой нужно хорошо пролить водой и внести некоторое количество универсального удобрения. В самой яме по центру нужно сделать небольшой холмик (на этом холмике расправляют корни саженца при посадке), а также установить опорный колышек. Колышек лучше поставить с такой стороны, чтобы он затенял ствол саженца в солнечную п­огоду.

Важный момент – расположение корневой шейки и места прививки. Правильнее перед посадкой протереть тряпочкой стволик саженца, чтобы лучше разглядеть корневую шейку. Это то место, где наблюдается переход зеленоватой коры в бурую. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью земли примерно на 3 см, а место прививки находиться ещё выше. После посадки надо хорошо утоптать землю и обильно п­олить саженец.



Протираем ствол, разглядываем корневую шейку. Фото: Ольга Воронова

Любители органики

В первый год саженцы яблони и груши не подкармливают, так как достаточное количество удобрений было уже внесено в почву при их посадке. А вот поливы нужны частые. Всё, что вам остаётся, это внимательно наблюдать за саженцем и уничто­жать тлю и других вредителей, а также удалять корневую п­оросль.

На второй год начинают вносить удобрения, это делается в приствольный круг путём п­ерекопки. Состав примерно такой: 80% – органические удобрения (навоз, компост и птичий помёт), а оставшаяся часть – минеральные (азот, фосфор и калий). Можно и не всегда перекапывать, а разводить удобрения в воде для полива.



Обвязка нижней части ствола. Фото: Ольга Воронова

Преграда от грызунов

Обязательно подготовьте саженцы к зиме. Для этого защитите их от нападения грызунов. Обвяжите нижнюю часть стволика на высоту 1–1,2 м р­убероидом или мелкоячеистой металлической сеткой. Затем присыпьте почвой место соприкосновения обвязки с землёй. Эта защита особенно важна, потому что грызуны могут серьёзно по­вредить кору, в особенности им нравится кора саженцев (при этом почему-то самых лучших сортов яблони и груши).

Если у вас на участке особенно много мышей, а также если ваш участок посещают ещё и зайцы, то придётся принять дополнительные меры защиты: перед слоем рубероида обвяжите стволы бумажными мешками из-под цемента (желательно с остатками ц­ементной пыли).



Декор из остатков плитки. Фото: Ольга Воронова

Кстати

Приобретайте двухлетние саженцы, они отлично приживаются и раньше вступают в плодоношение. Обратите внимание на внешний вид корневой системы. Лучше, когда корни имеют тройное разветвление, такой саженец сильнее.

Лучшие сорта для условий средней полосы