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Погоня дикого льва за машиной с туристами попала на видео в Индии
Источник материала: Tut.by
В индийском штате Карнатака за туристами, едущими в автомобиле, погнался дикий лев. Животное смогло вплотную подобраться к машине, и водителю пришлось увеличивать скорость, чтобы оторваться. Происходящее туристы сняли на видео: кажется, им крупно повезло, что они находились внутри, а не снаружи автомобиля.
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Хищник упорно преследовал людей.
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