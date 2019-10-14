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Погоня дикого льва за машиной с туристами попала на видео в Индии

15.10.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В индийском штате Карнатака за туристами, едущими в автомобиле, погнался дикий лев. Животное смогло вплотную подобраться к машине, и водителю пришлось увеличивать скорость, чтобы оторваться. Происходящее туристы сняли на видео: кажется, им крупно повезло, что они находились внутри, а не снаружи автомобиля.

 
 
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