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19 октября пройдет добровольная акция «Чистый лес»

15.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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19 октября 2019 года в ГЛХУ «Пинский лесхоз» пройдет добровольная акция «Чистый лес». Акция направлена на наведение порядка в лесном фонде, благоустройство лесов, привлечение внимания общественности о необходимости бережного отношения к лесам.

По традиции, принять участие приглашаются все желающие.  О своем участии в проводимой акции заявили многие школы и некоторые учебные заведения Пинского, Ивановского районов и г. Пинска. В лесхозе подготовлены специальные объекты, на которых добровольцам предоставят возможность внести свой вклад в наведении порядка в лесу. В течении недели наши лесоводы будут встречаться со школьными коллективами и молодежью, рассказывать им о значимости лесов для нашей страны, а также культуре поведения в лесу.

Такие акции как «Чистый лес» дают возможность поближе познакомиться с лесным хозяйством, узнать как создаются и сохраняются наши леса, как внести непосредственный личный вклад в приумножение лесных богатств республики.

ГЛХУ «Пинский лесхоз» приглашает всех желающих принять участие в добровольной акции. Мужчинам и женщинам, парням и девушкам, организациям и трудовым коллективам района и города, желающим принять участие, просим обратиться и зарегистрироваться по телефону 8-0165-30-09-37 у заместителя директора по идеологической работе Селивона Александра Александровича или любом лесничестве нашего лесхоза.



 
Теги: знакомства
 
 
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19 октября 2019 года в ГЛХУ «Пинский лесхоз» пройдет добровольная акция «Чистый лес». Акция направлена на наведение порядка в лесном фонде, благоустройство лесов,...
 
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