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«Прямую линию» и личный прием граждан провел в Пинске помощник Президента Республики Беларусь --инспектор по Брестской области Анатолий МАРКЕВИЧ.

15.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Как правило, такое общение проходят весьма напряженно: людские проблемы и заботы, свидетельства и пояснения концентрируются в разговоре по существу, но и в этом случае вопрос может занять достаточно много времени. На сей раз к Анатолию Мечиславовичу обратилось более 30 граждан г. Пинска и Пинского района, поступило с десяток телефонных звонков. Некоторые обращения были коллективными. Кроме того, в Пинск помощнику Президента дозвонились жители Березовского, Кобринского районов. Для обратившихся - это высокая инстанция, после которой, даже самые сложные ситуации должны разрешаться конструктивно.




На сей раз тематика рассматриваемых вопросов была настолько разнообразна, что нельзя было однозначно выделить основные. Граждане обращались с проблемами трудоустройства, прокладки инженерных коммуникаций, землеустройства, неудовлетворительного состояния жилищных условий и возможности их улучшения, а также проведения ремонтов, осуществления предпринимательской деятельности, начисления пенсий, невыплаты алиментов… Всегда сложны затянувшиеся тяжбы между соседями. В основе конфликтных отношений, как правило, лежит личная неприязнь, нередко перерастающая во вражду. Дела доходят до высших инстанций. И там, где надо определяться с насущными вопросами по обеспечению жизнедеятельности населения, на «повестку дня» выносятся соседские разборки.
А.Маркевич со свойственной ему деликатностью выслушал заявителей. Вопросы граждан будут рассмотрены в правовом поле, объективно и справедливо, отметил Анатолий Мечиславович. 

Большая часть вопросов имела частный характер, но были и такие, которые действительно затрагивали общественный интерес. Например, благоустройство населенных пунктов и содержание дорог. Так, было обращено внимание на отсутствие железнодорожного переезда между новой и старой застройками деревень Пинковичи и Высокое, где дети вынуждены ходить на учебу через пути. Встал вопрос асфальтирования здесь подъездных улиц, а также поступило предложение по развитию велосипедной инфраструктуры в Пинске. Разумеется, эти и другие масштабные задачи не решить в одночасье, власть берет их на карандаш, чтобы разобраться детально и в дальнейшем приступить к конкретным действиям.




«Людям важно знать, что даже сегодня нет возможности сразу благоустроить улицу, построить новую дорогу, саму проблему власти видят, не оставят ее без внимания», - отметил по итогам приема Анатолий Маркевич.

Он постарался сделать так, чтобы обратившиеся к нему граждане уже во время общения услышали компетентные разъяснения и получили возможность решить вопрос. Каждый случай рассматривался во всех деталях с привлечением соответствующих служб, учитывались человеческий фактор и правоприменительная практика. Житейских нюансов может быть много, но закон один для всех. В некоторых случаях даны соответствующие поручения участвующим в проведении «прямой линии» и в приеме граждан председателям городского и районного исполкомов Ивану Ребковцу и Игорю Брилевичу.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Как правило, такое общение проходят весьма напряженно: людские проблемы и заботы, свидетельства и пояснения концентрируются в разговоре по существу, но и в этом...
 
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